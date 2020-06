FOTO:Zdravstvena kriza je pospešila digitalizacijo zavarovalništva v praksi

Uporaba digitalnih prodajnih poti na področju finančnih storitev ni več povezana s starostjo (pravzaprav mladostjo) uporabnikov, pač pa se je v nekaj letih razširila na vse starostne skupine.Vsi milenijci in pripadniki generacije X (torej rojeni po letu 1980) uporabljajo mobilne telefone in družbena omrežja, v generaciji sedanjih 60- do 70-letnikov pa je ta delež v razvitih državah lani dosegel 70 odstotkov, ugotavlja raziskava svetovalnega podjetja Capgemini.Za vsakodnevne uporabnike digitalnih pripomočkov je tudi verjetneje, da bodo pred finančno odločitvijo opravili raziskavo ponudbe s pomočjo na spletu dostopnih informacij. ...