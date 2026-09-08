Združenje Frank in odvetniki spodbujajo kreditojemalce v frankih k tožbi

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Saga slovenskih kreditojemalcev v švicarskih frankih se vleče že več kot desetletje. Prve tožbe proti bankam so bile vložene leta 2015, vendar so bili potrošniki pred slovenskimi sodišči dolga leta večinoma neuspešni. Preobrat se je po navedbah odvetnikov začel leta 2022, ko je v postopke poseglo ustavno sodišče, nato pa se je začela spreminjati tudi praksa rednih sodišč in vrhovnega sodišča, predvsem v letu 2023.
Sprva so kreditojemalci računali tudi na sistemsko rešitev, vendar je ta možnost po padcu zakona leta 2022 odpadla. V Združenju Frank, ki kreditojemalce povezuje že več kot deset let, zato poudarjajo, da tistim, ki menijo, da so bili oškodovani, ostaja predvsem sodna pot.
»Vsi potrošniki oziroma kreditojemalci v švicarskih frankih, ki čakate in upate, da se bo našla sistemska rešitev, morate vedeti, da je ta padla v vodo leta 2022, ko je padel zakon. Edina pot je tožba,« je opozoril Gorazd Knific iz Združenja Frank na današnji novinarski konferenci Zveze potrošnikov Slovenije, ki jo je organizirala na pobudo potrošnikov, ki so se v zadnjem času vse pogosteje obračali nanjo z vprašanji o kreditih v švicarskih frankih. Poleg Združenja Frank so na njen sodelovali še odvetniki, ki na slovenskih sodiščih vodijo več primerov potrošnikov s tovrstnimi krediti.
Po besedah odvetnika Roberta Preiningerja se je položaj kreditojemalcev v zadnjih letih bistveno spremenil. Če so tožniki do začetka leta 2022 praviloma izgubljali, danes obstaja že vrsta odločitev vrhovnega sodišča, ki odgovarjajo na ključna vprašanja, povezana s pojasnilno dolžnostjo bank, ničnostjo pogodb in posledicami takšne ničnosti.
»Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci,« je dejal Preininger. Po njegovi oceni se lahko zato tudi tisti, ki tožbe še niso vložili, za postopek odločijo z bistveno manjšim tveganjem kot pred leti.
Kljub ugodnejši sodni praksi pa odvetniki opozarjajo, da z odločitvijo ni dobro odlašati. Eno pomembnejših odprtih vprašanj ostaja zastaranje denarnih zahtevkov. Po Preiningerjevih besedah je trenutno ključni kriterij za začetek teka zastaralnega roka pravnomočna odločitev, s katero sodišče ugotovi ničnost kreditne pogodbe.
Banka sicer lahko dokazuje, da je posamezni kreditojemalec za nepoštenost oziroma ničnost vedel že prej, vendar mora to dokazovati na podlagi konkretnih okoliščin njegovega primera in ne zgolj s splošnimi navedbami.
Da je bila pot do takšne sodne prakse dolga, je poudaril tudi odvetnik Aleš Majcenovič. Primer kreditov v švicarskih frankih je označil za zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic v Sloveniji.
»V teh primerih se je res izkazalo, da sodni mlini včasih meljejo počasi, vendar meljejo. Pot je bila zelo trnova, dolga in težka, vendar je bila vredna truda,« je dejal. Tistim, ki še razmišljajo o tožbi, svetuje, naj svojo kreditno pogodbo odnesejo pravnemu strokovnjaku in preverijo, kakšne možnosti imajo v konkretnem primeru.
Eden od razlogov, zaradi katerih se nekateri kreditojemalci za sodno pot ne odločijo, so tudi stroški. Odvetnica Marina Ferfolja Howland je opozorila, da lahko tisti, ki kredit še vedno odplačujejo, v določenih primerih predlagajo začasno odredbo, kar jim lahko med postopkom olajša finančno breme.
Za ljudi v težjem finančnem položaju pa obstaja tudi možnost brezplačne pravne pomoči, je dodala odvetnica Vlasta Čulap. Ob izpolnjevanju pogojev so lahko upravičeni tudi do oprostitve plačila sodne takse.
Glavno sporočilo Združenja Frank in odvetnikov je, naj kreditojemalci, ki menijo, da so bili zaradi posojil v švicarskih frankih oškodovani, ne čakajo več na splošno rešitev, ampak čim prej preverijo svoj primer in možnosti za uveljavljanje pravic na sodišču. Kot je namreč opozoril Majcenovič, se je po njegovih podatkih za tožbo odločilo le nekje deset odstotkov od teh kreditojemalcev, kar je po njegovem prepričanju škoda, saj so ravno na to računale tudi banke.
Krediti v švicarskih frankih so postali posebej problematični 15. januarja 2015, ko je Švicarska narodna banka odpravila minimalni tečaj 1,20 švicarskega franka za evro. Frank se je nato močno okrepil, kar je povečalo obveznosti slovenskih kreditojemalcev s posojili v tej valuti (vir: Švicarska narodna banka, Banka Slovenije).
Po besedah odvetnika Roberta Preiningerja so se prve tožbe slovenskih kreditojemalcev začele leta 2015, do začetka leta 2022 pa so bili tožniki pred slovenskimi sodišči praviloma neuspešni Pomemben mejnik je bila odločba Ustavnega sodišča Up-14/21 z dne 13. januarja 2022, s katero je razveljavilo sodbi nižjih sodišč in zadevo vrnilo v ponovno odločanje; med drugim je ugotovilo pomanjkljivosti pri presoji pojasnilne dolžnosti banke in presoje nepoštenosti pogodbenega pogoja.
V letu 2023 je Vrhovno sodišče v več odločbah dodatno izoblikovalo merila glede pojasnilne dolžnosti bank in poudarilo, da mora biti potrošnik seznanjen tudi z možnostjo znatnih negativnih finančnih posledic valutnega tveganja; hkrati pa krediti v tuji valuti sami po sebi niso nepošteni in je treba presojati vsak primer posebej.
Poskus sistemske rešitve je medtem propadel: Ustavno sodišče je 17. novembra 2022 v celoti razveljavilo Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja, ker je njegova osrednja ureditev nedopustno učinkovala za nazaj.
Aktualno je predvsem vprašanje zastaranja denarnih zahtevkov: Vrhovno sodišče je maja 2026 odločilo, da mora banka, če trdi, da je zastaralni rok začel teči že prej, dokazati, da je konkretni potrošnik za nepoštenost pogodbenih pogojev vedel še pred pravnomočno ugotovitvijo ničnosti; sicer se domneva, da se je s svojimi pravicami seznanil šele takrat.
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