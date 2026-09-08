Združenje Frank in odvetniki spodbujajo kreditojemalce v frankih k tožbi

Saga slovenskih kreditojemalcev v švicarskih frankih se vleče že več kot desetletje. Prve tožbe proti bankam so bile vložene leta 2015, vendar so bili potrošniki pred slovenskimi sodišči dolga leta večinoma neuspešni. Preobrat se je po navedbah odvetnikov začel leta 2022, ko je v postopke poseglo ustavno sodišče, nato pa se je začela spreminjati tudi praksa rednih sodišč in vrhovnega sodišča, predvsem v letu 2023.

Sprva so kreditojemalci računali tudi na sistemsko rešitev, vendar je ta možnost po padcu zakona leta 2022 odpadla. V Združenju Frank, ki kreditojemalce povezuje že več kot deset let, zato poudarjajo, da tistim, ki menijo, da so bili oškodovani, ostaja predvsem sodna pot.

»Vsi potrošniki oziroma kreditojemalci v švicarskih frankih, ki čakate in upate, da se bo našla sistemska rešitev, morate vedeti, da je ta padla v vodo leta 2022, ko je padel zakon. Edina pot je tožba,« je opozoril Gorazd Knific iz Združenja Frank na današnji novinarski konferenci Zveze potrošnikov Slovenije, ki jo je organizirala na pobudo potrošnikov, ki so se v zadnjem času vse pogosteje obračali nanjo z vprašanji o kreditih v švicarskih frankih. Poleg Združenja Frank so na njen sodelovali še odvetniki, ki na slovenskih sodiščih vodijo več primerov potrošnikov s tovrstnimi krediti.

Po besedah odvetnika Roberta Preiningerja se je položaj kreditojemalcev v zadnjih letih bistveno spremenil. Če so tožniki do začetka leta 2022 praviloma izgubljali, danes obstaja že vrsta odločitev vrhovnega sodišča, ki odgovarjajo na ključna vprašanja, povezana s pojasnilno dolžnostjo bank, ničnostjo pogodb in posledicami takšne ničnosti.

Banke so pravdne poraženke

»Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci,« je dejal Preininger. Po njegovi oceni se lahko zato tudi tisti, ki tožbe še niso vložili, za postopek odločijo z bistveno manjšim tveganjem kot pred leti.

Kljub ugodnejši sodni praksi pa odvetniki opozarjajo, da z odločitvijo ni dobro odlašati. Eno pomembnejših odprtih vprašanj ostaja zastaranje denarnih zahtevkov. Po Preiningerjevih besedah je trenutno ključni kriterij za začetek teka zastaralnega roka pravnomočna odločitev, s katero sodišče ugotovi ničnost kreditne pogodbe.

Banka sicer lahko dokazuje, da je posamezni kreditojemalec za nepoštenost oziroma ničnost vedel že prej, vendar mora to dokazovati na podlagi konkretnih okoliščin njegovega primera in ne zgolj s splošnimi navedbami.

FOTO: Dejan Javornik

Majcenovič: Zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic

Da je bila pot do takšne sodne prakse dolga, je poudaril tudi odvetnik Aleš Majcenovič. Primer kreditov v švicarskih frankih je označil za zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic v Sloveniji.

»V teh primerih se je res izkazalo, da sodni mlini včasih meljejo počasi, vendar meljejo. Pot je bila zelo trnova, dolga in težka, vendar je bila vredna truda,« je dejal. Tistim, ki še razmišljajo o tožbi, svetuje, naj svojo kreditno pogodbo odnesejo pravnemu strokovnjaku in preverijo, kakšne možnosti imajo v konkretnem primeru.

Eden od razlogov, zaradi katerih se nekateri kreditojemalci za sodno pot ne odločijo, so tudi stroški. Odvetnica Marina Ferfolja Howland je opozorila, da lahko tisti, ki kredit še vedno odplačujejo, v določenih primerih predlagajo začasno odredbo, kar jim lahko med postopkom olajša finančno breme.

Brezplačna pravna pomoč

Za ljudi v težjem finančnem položaju pa obstaja tudi možnost brezplačne pravne pomoči, je dodala odvetnica Vlasta Čulap. Ob izpolnjevanju pogojev so lahko upravičeni tudi do oprostitve plačila sodne takse.

Glavno sporočilo Združenja Frank in odvetnikov je, naj kreditojemalci, ki menijo, da so bili zaradi posojil v švicarskih frankih oškodovani, ne čakajo več na splošno rešitev, ampak čim prej preverijo svoj primer in možnosti za uveljavljanje pravic na sodišču. Kot je namreč opozoril Majcenovič, se je po njegovih podatkih za tožbo odločilo le nekje deset odstotkov od teh kreditojemalcev, kar je po njegovem prepričanju škoda, saj so ravno na to računale tudi banke.