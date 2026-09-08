  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Združenje Frank in odvetniki spodbujajo kreditojemalce v frankih k tožbi

    Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci, je dejal odvetnik Robert Preininger.
    Primer kreditov v švicarskih frankih je odvetnik Aleš Majcenovič označil za zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Primer kreditov v švicarskih frankih je odvetnik Aleš Majcenovič označil za zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic v Sloveniji. FOTO: Dejan Javornik
    Be. B.
    8. 9. 2026 | 12:16
    8. 9. 2026 | 12:26
    6:55
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Saga slovenskih kreditojemalcev v švicarskih frankih se vleče že več kot desetletje. Prve tožbe proti bankam so bile vložene leta 2015, vendar so bili potrošniki pred slovenskimi sodišči dolga leta večinoma neuspešni. Preobrat se je po navedbah odvetnikov začel leta 2022, ko je v postopke poseglo ustavno sodišče, nato pa se je začela spreminjati tudi praksa rednih sodišč in vrhovnega sodišča, predvsem v letu 2023. 

    Sprva so kreditojemalci računali tudi na sistemsko rešitev, vendar je ta možnost po padcu zakona leta 2022 odpadla. V Združenju Frank, ki kreditojemalce povezuje že več kot deset let, zato poudarjajo, da tistim, ki menijo, da so bili oškodovani, ostaja predvsem sodna pot.

    »Vsi potrošniki oziroma kreditojemalci v švicarskih frankih, ki čakate in upate, da se bo našla sistemska rešitev, morate vedeti, da je ta padla v vodo leta 2022, ko je padel zakon. Edina pot je tožba,« je opozoril Gorazd Knific iz Združenja Frank na današnji novinarski konferenci Zveze potrošnikov Slovenije, ki jo je organizirala na pobudo potrošnikov, ki so se v zadnjem času vse pogosteje obračali nanjo z vprašanji o kreditih v švicarskih frankih. Poleg Združenja Frank so na njen sodelovali še odvetniki, ki na slovenskih sodiščih vodijo več primerov  potrošnikov s tovrstnimi krediti.

    Po besedah odvetnika Roberta Preiningerja se je položaj kreditojemalcev v zadnjih letih bistveno spremenil. Če so tožniki do začetka leta 2022 praviloma izgubljali, danes obstaja že vrsta odločitev vrhovnega sodišča, ki odgovarjajo na ključna vprašanja, povezana s pojasnilno dolžnostjo bank, ničnostjo pogodb in posledicami takšne ničnosti.

    Banke so pravdne poraženke

    »Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci,« je dejal Preininger. Po njegovi oceni se lahko zato tudi tisti, ki tožbe še niso vložili, za postopek odločijo z bistveno manjšim tveganjem kot pred leti.

    Kljub ugodnejši sodni praksi pa odvetniki opozarjajo, da z odločitvijo ni dobro odlašati. Eno pomembnejših odprtih vprašanj ostaja zastaranje denarnih zahtevkov. Po Preiningerjevih besedah je trenutno ključni kriterij za začetek teka zastaralnega roka pravnomočna odločitev, s katero sodišče ugotovi ničnost kreditne pogodbe.

    Banka sicer lahko dokazuje, da je posamezni kreditojemalec za nepoštenost oziroma ničnost vedel že prej, vendar mora to dokazovati na podlagi konkretnih okoliščin njegovega primera in ne zgolj s splošnimi navedbami.

    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik

    Majcenovič: Zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic

    Da je bila pot do takšne sodne prakse dolga, je poudaril tudi odvetnik Aleš Majcenovič. Primer kreditov v švicarskih frankih je označil za zgodovinski primer množičnega kršenja potrošniških pravic v Sloveniji.

    »V teh primerih se je res izkazalo, da sodni mlini včasih meljejo počasi, vendar meljejo. Pot je bila zelo trnova, dolga in težka, vendar je bila vredna truda,« je dejal. Tistim, ki še razmišljajo o tožbi, svetuje, naj svojo kreditno pogodbo odnesejo pravnemu strokovnjaku in preverijo, kakšne možnosti imajo v konkretnem primeru.

    Eden od razlogov, zaradi katerih se nekateri kreditojemalci za sodno pot ne odločijo, so tudi stroški. Odvetnica Marina Ferfolja Howland je opozorila, da lahko tisti, ki kredit še vedno odplačujejo, v določenih primerih predlagajo začasno odredbo, kar jim lahko med postopkom olajša finančno breme.

    Brezplačna pravna pomoč

    Za ljudi v težjem finančnem položaju pa obstaja tudi možnost brezplačne pravne pomoči, je dodala odvetnica Vlasta Čulap. Ob izpolnjevanju pogojev so lahko upravičeni tudi do oprostitve plačila sodne takse.

    Glavno sporočilo Združenja Frank in odvetnikov je, naj kreditojemalci, ki menijo, da so bili zaradi posojil v švicarskih frankih oškodovani, ne čakajo več na splošno rešitev, ampak čim prej preverijo svoj primer in možnosti za uveljavljanje pravic na sodišču. Kot je namreč opozoril Majcenovič, se je po njegovih podatkih za tožbo odločilo le nekje deset odstotkov od teh kreditojemalcev, kar je po njegovem prepričanju škoda, saj so ravno na to računale tudi banke. 

    Krediti v švicarskih frankih so postali posebej problematični 15. januarja 2015, ko je Švicarska narodna banka odpravila minimalni tečaj 1,20 švicarskega franka za evro. Frank se je nato močno okrepil, kar je povečalo obveznosti slovenskih kreditojemalcev s posojili v tej valuti (vir: Švicarska narodna banka, Banka Slovenije).

    Po besedah odvetnika Roberta Preiningerja so se prve tožbe slovenskih kreditojemalcev začele leta 2015, do začetka leta 2022 pa so bili tožniki pred slovenskimi sodišči praviloma neuspešni Pomemben mejnik je bila odločba Ustavnega sodišča Up-14/21 z dne 13. januarja 2022, s katero je razveljavilo sodbi nižjih sodišč in zadevo vrnilo v ponovno odločanje; med drugim je ugotovilo pomanjkljivosti pri presoji pojasnilne dolžnosti banke in presoje nepoštenosti pogodbenega pogoja.

    V letu 2023 je Vrhovno sodišče v več odločbah dodatno izoblikovalo merila glede pojasnilne dolžnosti bank in poudarilo, da mora biti potrošnik seznanjen tudi z možnostjo znatnih negativnih finančnih posledic valutnega tveganja; hkrati pa krediti v tuji valuti sami po sebi niso nepošteni in je treba presojati vsak primer posebej.

    Poskus sistemske rešitve je medtem propadel: Ustavno sodišče je 17. novembra 2022 v celoti razveljavilo Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja, ker je njegova osrednja ureditev nedopustno učinkovala za nazaj.

    Aktualno je predvsem vprašanje zastaranja denarnih zahtevkov: Vrhovno sodišče je maja 2026 odločilo, da mora banka, če trdi, da je zastaralni rok začel teči že prej, dokazati, da je konkretni potrošnik za nepoštenost pogodbenih pogojev vedel še pred pravnomočno ugotovitvijo ničnosti; sicer se domneva, da se je s svojimi pravicami seznanil šele takrat.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Združenje bank ogorčeno zaradi oprostitve sodnice v zadevi švicarski franki

    Kot so opozorili, je sodnica odločala v zadevah, ki so bile pravno in dejansko istovetne njenemu osebnemu pravnemu položaju.
    11. 7. 2025 | 15:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Sodni svet višji sodnici odpravil suspenz

    Zadeva o švicarskih frankih: Ugodili pritožbi Katarine Marolt Kuret na odločitev predsednika vrhovnega sodišča.
    Barbara Hočevar 8. 7. 2025 | 17:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova odločitev v primeru kreditov v švicarskih frankih

    Vrhovno sodišče opredelilo dobro vero in posledice nezadostno opravljene pojasnilne dolžnosti kreditodajalca.
    Janez Tomažič 12. 5. 2023 | 14:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančna stabilnost

    Finančni sistem je robusten, nekatera tveganja še povišana

    V Banki Slovenije so v analizo dodali kibernetska in podnebna tveganja za bančni sistem in pripravljajo revizijo makrobonitetnih omejitev za prebivalstvo.
    Miha Jenko 8. 5. 2023 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Mobilne storitve

    Omrežje A1 končno vzpostavljeno

    Klici skoraj pet ur niso bili mogoči, ravno tako so imeli težave uporabniki spletnega omrežja. Po 20. uri se razmere popravljajo, klici so spet mogoči.
    7. 9. 2026 | 16:47
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trije trgovci z dobičkom, Tuš globoko v minusu

    Trgovci z živili so objavili poslovne rezultate za leto 2025. Kako so poslovali?
    Maja Grgič 7. 9. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Razno
    Vredno branja

    Vlada bi omejila, koliko država lahko pobere

    Ukrep, ki ga napoveduje Janez Janša, pomeni določitev najvišje možne mere obdavčitve z vsemi davki.
    Pija Kapitanovič 7. 9. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Roglič proti Masu na Vuelti: zasavski orel po preobrat v zadnjem tednu

    Primož Roglič v zadnji teden kolesarske dirke po Španiji vstopa s tretjega mesta in 2:10 zaostanka za Enricom Masom.
    Rok Tamše 7. 9. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Novem mestu kar za 40 odstotkov nižji stroški. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

    Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
    8. 9. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DUŠEVNO ZDRAVJE

    To težavo ima več kot polovica Slovencev

    Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Plača ni več dovolj: zdravje zaposlenih postaja nova poslovna valuta (video)

    Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Energetski prehod ni več stvar prihodnosti, temveč sedanjosti

    Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
    7. 9. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Matej Golob Matzele, Modra zavarovalnica

    S prožnejšim izplačevanjem rent bo pokojninsko varčevanje privlačnejše

    Mesečne premije so običajno prenizke, da bi zbrana sredstva omogočala občutnejše doživljenjske ​rente.
    Milka Bizovičar 8. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Stranke želijo upravljanje tveganj in donos

    Pri individualnem upravljanju premoženja sta med največjimi dodanimi vrednostmi individualna obravnava in fleksibilnost.
    Marjana Kristan Fazarinc 8. 9. 2026 | 04:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Preskrba z gorivi

    Logistika s še vedno dragimi naftnimi derivati

    V Petrolu uvajajo velike avtocisterne, ki bodo nenehno razvažale naftne derivate, tudi na zaprte črpalke.
    Borut Tavčar 5. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Tehnološki razvoj

    Nova tehnologija, pri kateri evropski proizvajalci prehitevajo kitajske

    Evropska direktiva je prepovedala uporabo ozonu škodljivega plina v energetskih stikališčih.
    Nejc Gole 5. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    kreditišvicarski frankitožbeZPS

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacije

    Omrežje A1 spet deluje, kaj se je zgodilo, še ni znano

    Akos je včeraj prejel prijavo motnje v delovanju mobilnih in fiksnih storitev operaterja A1; drugi operaterji niso prijavili težav v delovanju storitev.
    8. 9. 2026 | 12:38
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (8. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 8. 9. 2026 | 12:30
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Krediti v švicarskih frankih

    Združenje Frank in odvetniki spodbujajo kreditojemalce v frankih k tožbi

    Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci, je dejal odvetnik Robert Preininger.
    8. 9. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Swansea

    Irec dobiva prednost pred Vipotnikom, trener verjame v Slovenca

    Trener Swanseaja je slovenskega napadalca Žana Vipotnika le enkrat to sezono uvrstil v udarno enajsterico, na preostalih tekmah je začel Adam Idah.
    8. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Igra z droni je šla predaleč, protidronska zaščita prihaja v Ljubljano

    Po zadnjem incidentu z dronom nad heliportom UKC Ljubljana pristojni ponavljajo prošnje in opozorila javnosti ter prehajajo na dejanja.
    Novica Mihajlović 8. 9. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Krediti v švicarskih frankih

    Združenje Frank in odvetniki spodbujajo kreditojemalce v frankih k tožbi

    Danes lahko zagotovo trdimo, da so banke pravdne poraženke v teh pravdah in da so kreditojemalci pravdni zmagovalci, je dejal odvetnik Robert Preininger.
    8. 9. 2026 | 12:16
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Swansea

    Irec dobiva prednost pred Vipotnikom, trener verjame v Slovenca

    Trener Swanseaja je slovenskega napadalca Žana Vipotnika le enkrat to sezono uvrstil v udarno enajsterico, na preostalih tekmah je začel Adam Idah.
    8. 9. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Varnost

    Igra z droni je šla predaleč, protidronska zaščita prihaja v Ljubljano

    Po zadnjem incidentu z dronom nad heliportom UKC Ljubljana pristojni ponavljajo prošnje in opozorila javnosti ter prehajajo na dejanja.
    Novica Mihajlović 8. 9. 2026 | 11:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Skrivnost znanosti iz panja
    Vredno branja

    Ista DNK, dve različni življenji

    Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

    Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
    3. 9. 2026 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

    Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
    Promo Delo 3. 9. 2026 | 15:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIJAVITE SE

    Ključni preizkus šele prihaja

    Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
    4. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

    Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    »Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

    Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
    Promo Delo 25. 8. 2026 | 08:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Rešujemo dilemo: investicije v sklade ali delnice?

    Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
    7. 9. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tudi letos beremo skupaj

    Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
    Promo Delo 8. 9. 2026 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    Magistrski študij za kompleksne menedžerske izzive

    Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
    Urša Horvat 7. 9. 2026 | 09:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

    Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
    Promo Delo 7. 9. 2026 | 10:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od kosila do potovanja: kako lahko mladi prihranijo z eno aplikacijo

    Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
    7. 9. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

    Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
    3. 9. 2026 | 11:40
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Milijarda za rast: ko več naročil pomeni manj denarja

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
    7. 9. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INOVACIJE

    Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

    Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
    2. 9. 2026 | 07:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo