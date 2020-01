Priznanje ZM za življenjsko delo Jožetu Mermalu

Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC, je prejemnik letošnjega priznanja ZM za življenjsko delo na področju managementa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana - Na nocojšnjem Januarskem srečanju(ZM) bosta še zadnjič v teh vlogah zbrane nagovorila predsednik, ki marca zaključuje svoj drugi triletni mandat, in direktorica združenja, ki zaradi selitve v tujino nadaljnji razvoj in rast združenja prepušča nasledniku.Obenem bodo priznanje za življenjsko delo na področju managementa 2019 podelili Jožetu Mermalu , predsedniku upravnega odbora družbe BTC. Lani je priznanje prejelUpravni odbor ZM je v obrazložitvi med drugim zapisal, da je Jože Mermal z družbo BTC povezan že 42 let. V tem času jo je povsem preobrazil in nekdaj degradirano območje Ljubljane, kjer so stala javna skladišča, spremenil v enega največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreativno-zabaviščnih, kulturnih in inovativnih središč v srednji Evropi z 21 milijoni obiskovalcev letno. Od leta 1993, ko je prevzel vodenje BTC, so se čisti prihodki od prodaje povečali za 3,5-krat na 71 milijonov evrov, število zaposlenih pa za 80 odstotkov na več kot 500. V 26 letih so prenovili 200.000 m2 poslovnih prostorov, 150.000 m2 so jih zgradili na novo. Vanje so vložili 269 milijonov evrov, partnerji BTC pa še dodatnih 184 milijonov. BTC se tako vse bolj razvija tudi v inovativno, pametno in zeleno mesto.Leta 1975 je Mermal postal štipendist BTC, tri leta kasneje se je v podjetju zaposlil kot pripravnik. V najtežjih časih, ko je razpadel nekdanji skupni jugoslovanski trg in je z ekipo vedel, da se zgodba javnih skladišč končuje, je prevzel vodenje družbe. Zastavil je vizionarsko in ambiciozno zgodbo o prvem slovenskem nakupovalnem središču. Čeprav takrat vanjo nihče ni verjel, je leta 1993 na 12.000 m2 hkrati odprl 70 trgovin.Sledilo je prelomno leto 1997, ko je za uresničenje načrtov potreboval dodatna investicijska sredstva. Našel jih je v Londonu, ko se je BTC kot edino slovensko podjetje uvrstilo na londonsko borzo in tako pridobilo denar za razvoj BTC Cityja. Ta se danes razteza na 400.000 m2, v njem je več kot 450 trgovin, 70 gostinskih ponudnikov, tržnica, 2 poslovni stolpnici ter več kot 3000 slovenskih in tujih podjetij, hotel, vodno mesto, športni center, kompleks kino dvoran, gledališče itd. Ob BTC Cityju pa stoji še Logistični center BTC, ki še danes predstavlja skoraj polovico vseh prihodkov družbe.Za priznanje Mladi manager 2019 se potegujejo trije finalisti:, direktor podjetja, direktorica družbe, in, direktor podjetjaOsnovni dejavnosti podjetja Labena, ki je bilo leta 2018 tudi eno izmed desetih nominiranih za Delovo podjetniško zvezdo , sta prodaja visokotehnološke opreme v farmaciji, prehrani in industriji materialov ter razvojno raziskovalne storitve na področju farmacevtike, biotehnologije in diagnostike. Borut Čet družinsko podjetje vodi od leta 2012, med dejavniki uspeha podjetja pa izpostavlja vrhunsko usposobljene multidisciplinarne kadre in inovativne razvojne storitve na področju analitike.Poslanstvo družbe AMZS, ki jo od konca leta 2014 vodi Lucija Sajevec, je biti skrbnik varne mobilnosti voznikov in vozil. V zadnjih petih letih so pod njenim vodstvom povečali tržni delež in pokritost slovenskega prostora, saj so odprli štiri nove poslovne enote (Ajdovščina, Ptuj, Šempeter pri Gorici in Vipava) ter Center kartinga in moto športa pri Ptuju. Ob tem izvajajo preobrazbo podjetja in digitalizacijo poslovanja ter spreminjajo organizacijsko kulturo, je zapisano v obrazložitvi.Marko Bitenc je ustanovitelj in direktor podjetja GenePlanet, ki razvija inovativne rešitve na podlagi genetskih analiz, ki pomagajo izboljšati življenjski slog in zdravje ljudi. Strateški cilj podjetja je do leta 2021 razviti najboljšo interpretacijo celotnega genoma, krvnih in drugih biomarkerjev ter podatkov o življenjskem slogu posameznika. Podjetje je aktivno na 35 trgih sveta.Združenje Manager bo podelilo tudi priznanji Artemida 2019, direktorici podjetja Medis, ter, izvršni direktorici in partnerici v družbi Boston Consulting Group (BCG). Artemida je namenjena tistim managerkam, ki so prebile stekleni strop in prvič prevzele najvišjo vodstveno funkcijo v organizaciji. Lani sta priznanje Artemida prejeli, direktorica podjetja Agitavit Solutions, in generalna direktorica Gospodarske zbornice SlovenijeMartina Perharič je od januarja 2018 direktorica podjetja Medis, specializiranega za trženje farmacevtike, ki je na tem področju vodilno v srednji in vzhodni Evropi. Pred tem je bila v podjetju 17 let direktorica sektorja farmacevtike. Danes vodi ekipo več kot 350 zaposlenih po Evropi, med njimi tudi direktorje v 11 državah, kjer ima Medis sedeže svojih podjetij. V letu 2018 je imel Medis 98,5 milijona evrov čistih prihodkov in 6,8 milijona evrov čistega dobička. Znaten del investicij namenijo za širitve na nove trge ter za uvajanje novih zdravil in medicinskih pripomočkov.Melanie Seier Larsen je od januarja 2018 izvršna direktorica in partnerica v družbi BCG. Zadolžena je za razvoj poslovanja v jugovzhodni Evropi in je prva ženska v BCG iz srednje in vzhodne Evrope, ki je postala članica vodstvenega tima za ta del Evrope. V Budimpešti vodi 96 ljudi, na Češkem in Poljskem 40. BCG Budimpešta, ki pokriva Madžarsko, Romunijo in vse države JV Evrope, je imel lani glede na leto prej 16-odstotno rast prihodkov in kar 30-odstotno rast števila zaposlenih.