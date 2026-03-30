    Združenje Manager bo vodil Marko Lukić

    Novi predsednik ZM vidi kot nacionalno platformo za spodbujanje profesionalnega vodenja ter rasti malih in srednjih podjetij.
    Voditeljstvo je kot plezanje: ne zmagaš z močjo, ampak z ravnotežjem, zaupanjem in pravo izbiro naslednjega oprimka, poudarja novi predsednik Združenja Manager Marko Lukić. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Marjana Kristan Fazarinc
    30. 3. 2026 | 17:25
    4:54
    A+A-

    Združenje Manager (ZM) bo v novem naslednjem triletnem mandatu vodil Marko Lukić, direktor in lastnik družbe Lumar ter manager leta 2024. To so na občnem zboru odločili člani ZM. Novi predsednik je v predstavitvi programa, ki ga je poimenoval Razvoju dajemo krila, predstavil vizijo združenja kot osrednje nacionalne platforme za spodbujanje profesionalnega vodenja in rasti malih ter srednje velikih podjetij. Profesionalno in odgovorno vodenje je izpostavil kot nujen standard za rast produktivnosti, dodane vrednosti in uspešnosti poslovanja.

    Marko Lukić, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, trajnosti, odgovornosti in dolgoročne vizije ne razume zgolj kot del poslovne strategije, temveč kot svojo življenjsko filozofijo. »Kot vrhunski plezalec in alpinist je že zgodaj razvil spoštovanje do narave in strogo disciplino ter spoznanje, da vsaka sprejeta odločitev nosi svoje posledice. Ta trdna načela je uspešno prenesel v poslovno okolje, kjer kot voditelj ne sledi zgolj trendom, ampak jih aktivno oblikuje. Pri svojem delu velik poudarek namenja spodbujanju razvoja zaposlenih in vodstvenega kadra ter razvoju organizacijske kulture.« je tudi prejemnik večih nagrad, med drugim je prejel naziv Manager leta 2024, priznanje Trajnosti lider leta 2024, nagrado za gospodarske in podjetniške dosežke 2021 ter nominiranec za Delovo podjetniško zvezdo 2023.

    Voditeljstvo je kot plezanje

    Marko Lukić poudarja, da je voditeljstvo kot plezanje: ne zmagaš z močjo, ampak z ravnotežjem, zaupanjem in pravo izbiro naslednjega oprimka. Združenje Manager pa vidi kot platformo, kjer te oprimke izbiramo skupaj. »Naš cilj je jasen: želimo doseči premik od potenciala k rezultatom ter s sodelovanjem spreminjati priložnosti v uspehe in popeljati Slovenijo med najbolj konkurenčne države v Evropi. Gospodarsko okolje tako ni krivično ali pravično – je naša realnost. Naša naloga kot voditeljev je, da to realnost razumemo, v njej postavimo vizijo in sprejemamo odločitve. Ključnega pomena je, da se osredotočimo na ustvarjanje vrednosti – ustvarjajmo, da bomo sploh lahko kaj delili. Čas je za odločnost v negotovosti, za premik od razprave k izvedbi in od stabilnosti k rasti.«

    Program Marka Lukića ima naslov »Razvoju dajemo krila«. FOTO: Borut Cvetko, Združenje Manager

    Program Marka Lukića z naslovom »Razvoju dajemo krila« postavlja vizijo, da se Združenje Manager še naprej krepi kot osrednja nacionalna platforma za spodbujanje profesionalnega vodenja in rasti srednje velikih podjetij. Kot navajajo v sporočilu za javnost ZM, je njegova osrednja iniciativa preskok malih in srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo več kot 65 odstotkov aktivnega prebivalstva in imajo izjemno veliko potenciala ter priložnosti za razvoj, za kar je ključna profesionalizacija managementa kot standard in ne izjema. »To zajema predvsem uspešen prehod iz družinskega v profesionalno vodenje, jasno ločevanje lastniških in izvršnih vlog ter razvoj lastnikov v prave voditelje. Poleg tega program odgovarja na aktualne izzive sodobnega gospodarstva, vključno z digitalno preobrazbo in uporabo umetne inteligence ter krepitvijo odpornosti podjetij in upravljanjem tveganj v negotovem okolju.«

    Čas je za odločnost v negotovosti, za premik od razprave k izvedbi in od stabilnosti k rasti.

    Novi predsednik se zavzema tudi za odgovorno in trajnostno voditeljstvo za dolgoročno družbeno blaginjo. Zagovarja premik fokusa z razdeljevanja omejenih sredstev na ustvarjanje novih virov rasti, z miselnostjo, da moramo najprej ustvarjati, da bi sploh lahko kaj delili. »Trajnost pri tem jasno pozicionira kot konkurenčno prednost. V okviru združenja stavi na moč sodelovanja, učenja iz prakse in mentorstvo med člani, združenje samo pa vidi kot proaktivnega in aktivnega sogovornika državi pri sooblikovanju zakonodajnega in gospodarskega okolja. Cilj njegovega mandata je zelo konkreten: doseči premik od razprave k izvedbi ter od zgolj potenciala k oprijemljivim rezultatom, vse to z integriteto brez kompromisov.«

    Marko Lukić je na mestu predsednika ZM nasledil dr. Iztoka Seljaka, ki je združenje vodil polni triletni mandat med letoma 2023 in 2026. 

    Sorodni članki

    Photo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Celoviti ponudniki trajnostnih ekoloških rešitev na področju gradnje

    Vodilo podjetja Lumar je ustvarjanje skoraj ničenergijskih objektov, ki jih krasijo tehnološka superiornost, lastni dizajn in zadovoljni kupci.
    Marjana Kristan Fazarinc 12. 10. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska nagrada za Lumar

    Lumar eden izmed desetih evropskih junakov trajnosti

    Slovensko podjetje je bilo izbrano med več kot 7000 evropskimi malimi in srednje velikimi podjetji, ki izstopajo po svojem trajnostnem poslovanju.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2023 | 15:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Lumar

    Družinski podjetji zgradili prvi vrtec iz slovenskega lesa

    Družinski podjetji Lumar in GIC Gradnje sta v Selnici ob Dravi zgradila skoraj nič-energijski vrtec.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 9. 2024 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Miha Kovač: Janša se ne more umakniti in njegovo delo ne bo nikoli končano

    S profesorjem na ljubljanski filozofski fakulteti smo se pogovarjali o predvolilnem dogajanju in povolilni negotovosti.
    Gorazd Utenkar 29. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Andrej Poglajen

    Najmlajši slovenski poslanec: Desnica je za mlade postala ’kul’

    Najmlajši poslanec v tokratnem sklicu je 25-letni Andrej Poglajen. Kar nekaj ljudi je v Idriji volilo njegovo ime in ne (nujno) stranke, katere član je.
    Anja Intihar 30. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tudi tuje trenerje je bilo že strah za Domna, pred njim še en zanimiv izziv

    Prevcu za konec še drugo mesto, mali globus in zmaga v seštevku Planice 7. Pri velikem globusu je šlo v njegovi glavi že zares. Jutri še v Zakopane, nato pa ...
    S prizorišča:Miha Šimnovec 29. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    V živo:      V živo: Iran uničil ameriško letalo AWACS, ranjenih 12 vojakov

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    30. 3. 2026 | 07:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologija, ki aktivno čisti zrak, prinaša olajšanje

    Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
    30. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner 25. 3. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran:

    Energetski šok že duši evropsko rast

    Evropska komisija v odzivu na posledice pripravlja ukrepe, tudi v kmetijstvu bijejo plat zvona.
    Peter Žerjavič 30. 3. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve

    Po prištetih glasovih iz tujine prednost Svobode še večja

    Razmerje med strankami se ni spremenilo. Izide bodo na spletni strani Državne volilne komisije še enkrat posodobili v torek.
    30. 3. 2026 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za Arabce en zakon, za ostale drugi

    Izrael bo glasoval o usmrtitvi z obešanjem za Palestince na Zahodnem bregu

    Pričakovati je, da bo izraelski parlament podprl predlog, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke.
    30. 3. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Švedska

    Ženo prodajal več kot 120 moškim

    Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva.
    30. 3. 2026 | 19:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

    Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

    Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Za Arabce en zakon, za ostale drugi

    Izrael bo glasoval o usmrtitvi z obešanjem za Palestince na Zahodnem bregu

    Pričakovati je, da bo izraelski parlament podprl predlog, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke.
    30. 3. 2026 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Švedska

    Ženo prodajal več kot 120 moškim

    Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva.
    30. 3. 2026 | 19:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Gorazdom Pogorelčnikom

    Med Nikinim poletom je stopil korak nazaj, o pogodbah s Hrgoto in Tepešem pa ...

    Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za smučarske skoke pri SZS, o uspehih, pogajanjih s pokrovitelji ter glavnima trenerjema Robertom Hrgoto in Jurijem Tepešem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 30. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Slovenija ima vir, ki bi lahko spremenil način ogrevanja

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šola za podčastnike: do vojaškega profesionalizma preko izkustvenega učenja

    V Slovenski vojski je 1714 podčastnikov, kar je nekaj več kot četrtina vseh pripadnikov. Številka sama po sebi ne pove veliko, dokler ne stopiš v učilnico ali na vadbišče, kjer se vsak dan posebej pokaže, kako pomembni so znanje, disciplina in sposobnost vodenja.
    30. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko simptomi vztrajajo, se pojavijo tudi skrbi

    Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ni samo lakota: telo vam morda sporoča nekaj drugega

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko bolečina v zapestju ne mine

    Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
    Promo Delo 30. 3. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več

