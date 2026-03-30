Združenje Manager bo vodil Marko Lukić

Združenje Manager (ZM) bo v novem naslednjem triletnem mandatu vodil Marko Lukić, direktor in lastnik družbe Lumar ter manager leta 2024. To so na občnem zboru odločili člani ZM. Novi predsednik je v predstavitvi programa, ki ga je poimenoval Razvoju dajemo krila, predstavil vizijo združenja kot osrednje nacionalne platforme za spodbujanje profesionalnega vodenja in rasti malih ter srednje velikih podjetij. Profesionalno in odgovorno vodenje je izpostavil kot nujen standard za rast produktivnosti, dodane vrednosti in uspešnosti poslovanja.

Marko Lukić, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, trajnosti, odgovornosti in dolgoročne vizije ne razume zgolj kot del poslovne strategije, temveč kot svojo življenjsko filozofijo. »Kot vrhunski plezalec in alpinist je že zgodaj razvil spoštovanje do narave in strogo disciplino ter spoznanje, da vsaka sprejeta odločitev nosi svoje posledice. Ta trdna načela je uspešno prenesel v poslovno okolje, kjer kot voditelj ne sledi zgolj trendom, ampak jih aktivno oblikuje. Pri svojem delu velik poudarek namenja spodbujanju razvoja zaposlenih in vodstvenega kadra ter razvoju organizacijske kulture.« je tudi prejemnik večih nagrad, med drugim je prejel naziv Manager leta 2024, priznanje Trajnosti lider leta 2024, nagrado za gospodarske in podjetniške dosežke 2021 ter nominiranec za Delovo podjetniško zvezdo 2023.

Voditeljstvo je kot plezanje

Marko Lukić poudarja, da je voditeljstvo kot plezanje: ne zmagaš z močjo, ampak z ravnotežjem, zaupanjem in pravo izbiro naslednjega oprimka. Združenje Manager pa vidi kot platformo, kjer te oprimke izbiramo skupaj. »Naš cilj je jasen: želimo doseči premik od potenciala k rezultatom ter s sodelovanjem spreminjati priložnosti v uspehe in popeljati Slovenijo med najbolj konkurenčne države v Evropi. Gospodarsko okolje tako ni krivično ali pravično – je naša realnost. Naša naloga kot voditeljev je, da to realnost razumemo, v njej postavimo vizijo in sprejemamo odločitve. Ključnega pomena je, da se osredotočimo na ustvarjanje vrednosti – ustvarjajmo, da bomo sploh lahko kaj delili. Čas je za odločnost v negotovosti, za premik od razprave k izvedbi in od stabilnosti k rasti.«

Program Marka Lukića ima naslov »Razvoju dajemo krila«. FOTO: Borut Cvetko, Združenje Manager

Program Marka Lukića z naslovom »Razvoju dajemo krila« postavlja vizijo, da se Združenje Manager še naprej krepi kot osrednja nacionalna platforma za spodbujanje profesionalnega vodenja in rasti srednje velikih podjetij. Kot navajajo v sporočilu za javnost ZM, je njegova osrednja iniciativa preskok malih in srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo več kot 65 odstotkov aktivnega prebivalstva in imajo izjemno veliko potenciala ter priložnosti za razvoj, za kar je ključna profesionalizacija managementa kot standard in ne izjema. »To zajema predvsem uspešen prehod iz družinskega v profesionalno vodenje, jasno ločevanje lastniških in izvršnih vlog ter razvoj lastnikov v prave voditelje. Poleg tega program odgovarja na aktualne izzive sodobnega gospodarstva, vključno z digitalno preobrazbo in uporabo umetne inteligence ter krepitvijo odpornosti podjetij in upravljanjem tveganj v negotovem okolju.«

Novi predsednik se zavzema tudi za odgovorno in trajnostno voditeljstvo za dolgoročno družbeno blaginjo. Zagovarja premik fokusa z razdeljevanja omejenih sredstev na ustvarjanje novih virov rasti, z miselnostjo, da moramo najprej ustvarjati, da bi sploh lahko kaj delili. »Trajnost pri tem jasno pozicionira kot konkurenčno prednost. V okviru združenja stavi na moč sodelovanja, učenja iz prakse in mentorstvo med člani, združenje samo pa vidi kot proaktivnega in aktivnega sogovornika državi pri sooblikovanju zakonodajnega in gospodarskega okolja. Cilj njegovega mandata je zelo konkreten: doseči premik od razprave k izvedbi ter od zgolj potenciala k oprijemljivim rezultatom, vse to z integriteto brez kompromisov.«

Marko Lukić je na mestu predsednika ZM nasledil dr. Iztoka Seljaka, ki je združenje vodil polni triletni mandat med letoma 2023 in 2026.