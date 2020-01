Združenje Manager v pričakovanju novega vodstva

Od ničelne do petodstotne dobičkonosnosti

Človeški kapital na prvem mestu

Združenje Manager povezuje več kot 1200 članov petih generacij vodij. Podjetja, ki jih vodijo, predstavljajo tretjino prihodkov gospodarstva v Sloveniji. Dosegajo za 26 odstotkov višjo dodano vrednost, plače zaposlenih so za 23 odstotkov višje od povprečja, dosegajo tudi 48 odstotkov višji dobiček na zaposlenega ter imajo 42 odstotkov višje prihodke.

Naslednika iščejo z razpisom

V okviru združenja delujejo Sekcija managerk, katere poslanstvo je razvoj ženskega menedžmenta, Mednarodna sekcija, ki skrbi za izmenjavo mednarodnih izkušenj med slovenskimi in tujimi menedžerji v Sloveniji, ter Sekcija mladih menedžerjev, ki skrbi za uveljavitev in razvoj mladih menedžerjev.

Marca se izteče drugi triletni mandat predsednikuin njegovega naslednika ali naslednico bo marca upravni odbor združenja. Zaradi poroke in selitve v tujino pa bo mesto izvršne direktorice organizacije nasledniku ali naslednici predala tudi. Razpisa za oba položaja bosta objavljena prihodnji teden.Aleksander Zalaznik je enajsti predsednik Združenja Manager v 30-letni zgodovini organizacije, prvi jo je vodil mandata. Ob nastopu funkcije leta 2014 je v ospredje programa postavil višjo dobičkonosnost in produktivnost slovenskih podjetij.»V obeh mandatih mojega predsedovanja Združenju Manager smo z ekipo sledili ambiciji, da v slovenskem gospodarskem prostoru uveljavimo miselnost odgovornosti menedžmenta za razvoj svojih podjetij.Dobičkonosnost slovenskih podjetij je bila takrat tako rekoč ničelna, mi pa smo postavili cilj, da bo povprečen donos vsaj pet odstotkov. Danes je slovensko gospodarstvo nekje pri tej vrednosti. Naloga še zdaleč ni opravljena, smo pa z uveljavljenim načelom, da je dobiček gorivo za razvoj podjetij, orientirani v pravo smer. Ne vidim nobenega razloga, da slovenska podjetja ne bi mogla poslovati enako dobro kot najboljša tuja. To ambicijo bo, verjamem, prevzel tudi moj naslednik ali naslednica,« je ob napovedi zaključka mandata izpostavil Zalaznik, sicer generalni direktor družbe Danfoss Trata Saša Mrak Hendrickson je vlogo izvršne direktorice prevzela 1. januarja 2018 in v središče postavila tri strateške teme: sodobno voditeljstvo , družbeni napredek in blaginjo ter povezovanje in združevanje.Izpostavila je pomen poslovanja s tako imenovanim trojnim P (People, Planet, Profit), torej trajnost, etiko in integriteto, raznolikost in uravnoteženost ter dvig produktivnost z družbenim dogovorom. »Menedžment ima veliko odgovornost in tudi veliko moč, da lahko spreminja stvari na bolje. Našo vlogo vidim kot vlogo spodbujevalcev in povezovalcev za večjo blaginjo vseh v Sloveniji. Prav tako si z dobrimi praksami in z večjo usmerjenostjo v človeka želimo doseči, da v tej državi vsi razumemo, da potrebujemo močno gospodarstvo, če želimo, da nam bo vsem bolje. In da zato potrebujemo podjetja, menedžerje in dobre kadre, uspešne ljudi, ki so motivacija za druge in ne zavist,« je poudarila.Razpis za dvanajstega predsednika oziroma predsednico Združenja Manager bo objavljen v četrtek, 23. januarja.Že v ponedeljek, 20. januarja pa tudi razpis za novega izvršnega direktorja ali direktorico. Prijave bodo v sodelovanju z agencijo Profil zbirali do konca meseca. Od kandidatov pričakujejo vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let na vodstvenih položajih, zdrava moralna in etična načela ter visoko stopnjo osebne integritete.