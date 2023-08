Zelena logistika je trajnostna logistika

V nadaljevanju preberite:

Kakšen poslovni model je zelena logistika in kaj so njeni cilji? Sodobna tehnologija je tista, ki spodbuja trajnostno logistiko. In raziskava svetovalnega podjetja McKinsey ugotavlja, da bodo imele številne nove tehnologije ključno vlogo na poti k trajnostni logistiki. Katere so te tehnologije in na kakšen način se jih bo uporabljalo?