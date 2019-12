Zelena luč združitvi Generalija in Adriatica Slovenice

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je dala dovoljenje za združitev zavarovalnic Generali in Adriatic Slovenica.



Združitev bo izvedena z vpisom v sodni register, in sicer s pripojitvijo Adriatica Slovenice h Generaliju, predvidoma v začetku leta 2020. Do takrat zavarovalnici poslujeta ločeno. Združitev nikakor ne vpliva na sklenjena zavarovanja, ki ostajajo veljavna do poteka zavarovanja. Svoje zavarovance bosta zavarovalnici ob združitvi pisno obvestili o nastali spremembi, so sporočili iz Generalija.