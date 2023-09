Zelena transformacija, digitalizacija in kadri

Celjsko sejmišče bo od danes do nedelje gostilo 55. mednarodni sejem obrti in podjetništva (MOS), na katerem pričakujejo še več obiskovalcev kot lani, predstavilo pa se bo okoli tisoč razstavljavcev iz 25 držav. Tokrat ni posebne države partnerice, so pa razstavni prostor solidarnostno namenili Ukrajini.

Izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec je povedal, da je poudarek letošnjega sejma obrti in podjetništva na zeleni transformaciji, digitalizaciji in kadru. Tako bodo na ogled novosti na področju sončnih elektrarn, hranilnikov električne energije, toplotne črpalke, prihajajo tudi razstavljavci s področja trajnostne mobilnosti, možno bo preizkusiti tudi e-skiroje. V okviru trajnostne mobilnosti bodo v atriju sejmišča predstavljali novo celjsko kartico in aplikacijo Centralka, ki združuje in digitalizira plačevanje parkirnine, uporabo mestnega avtobusa in koles. »Vsi, ki bodo na sejmišče prišli s kolesom, bodo imeli tudi cenejšo vstopnico,« je povedal Otorepec.

Dodal je, da se bo letos na sejmu prvič poleg drugih ministrstev predstavilo tudi ministrstvo za digitalno preobrazbo. Predstavili bodo rešitve za digitalizacijo gospodarstva, digitalizacijo izobraževanja in povečanje digitalnih kompetenc vseh sodelujočih v procesih izobraževanja ter rešitve za digitalizacijo javne uprave in za izboljšanje digitalnih kompetenc celotnega prebivalstva.

Tradicionalno bo na celjskem sejmišču tudi ulica obrti, ki je vsako leto bolj obiskana. Z Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so sporočili, da bodo na omenjeni ulici obrti predstavili enajst obrtnih, deficitarnih poklicev. Otorepec je povedal, da je na sejmu vsako leto več iskalcev kadra: »Vse več podjetij ima na razstavnem prostoru tudi kadrovike. Ti so še posebno veseli, če pridejo na sejem šole. Mlade sprašujejo, ali že imajo štipendije, kadre iščejo ves čas. Tudi če kdo razmišlja o novi službi, je to idealna priložnost.« O kadrih bodo govorili tudi na današnji okrogli mizi, ki jo pripravlja Občna obrtna zbornica Krško. V ospredju pogovora panelistov iz treh držav bodo delovne migracije med Slovenijo, Hrvaško in Srbijo.

Povezovanje med gospodarstvom in znanostjo

Na Celjskem sejmu opozarjajo, da je MOS že od nekdaj tudi dober povezovalni element med gospodarstvom in znanostjo. Letos bodo svoje največje dosežke predstavili različni inštituti, fakultete in visokotehnološka podjetja. Predstavili bodo simulatorje in vsadke, ki jih sodobna medicina uporablja za zdravljenje hudih nevroloških bolezni in diagnostiko.

Sicer pa bo na sejmu tradicionalno več razstavljavcev izdelkov široke potrošnje in izdelkov za osebno rabo, stavbnega pohištva, opreme za dom, orodja za domače mojstre … Na ogled bo tudi obširna ponudba turističnih destinacij iz vse Slovenije, pohodništvo, kolesarjenje, novosti na področju kampinga in karavaninga.

Otorepec pravi, da MOS ostaja največji sejemski dogodek zaradi velikega števila spremljevalnih dogodkov in števila obiskovalcev, letos jih pričakujejo več kot 70.000. Dodal je, da letos posebne države partnerice ni: »Smo pa Ukrajini dali solidarnostno en razstavni prostor, kjer se bo predstavilo nekaj njihovih podjetij, tam bo tudi njihovo veleposlaništvo.«