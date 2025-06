V nadaljevanju preberite:

Konec leta 2024 je brazilska zvezna policija razbila veliko mrežo nezakonitega rudarjenja zlata v zvezni državi Pará in razkrila kriminalno združbo, ki je segala daleč prek deževnega gozda. Operacija, ki je bila del širšega zatiranja nezakonitega rudarjenja na domorodskih ozemljih, je razkrila povezave s pranjem denarja prek navideznih podjetij in goljufivih dovoljenj, sredstva pa so se stekala na račune v Dubaju, Miamiju in Panami.