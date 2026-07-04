Zeleni prehod med ambicijami in realnostjo

Naš življenjski slog zahteva veliko energije in posledično izpustov, le da živimo v prepričanju, kako ekološko ozaveščeni smo.

Usmeritev v trajnost in zeleni prehod je v Evropi kot tudi v Sloveniji zasidrana v oblikovanje strategij razvoja na vseh ravneh ter tudi v razmišljanjih večine ljudi. Vsaka večja vremenska ujma nas samo še utrjuje v nujnost prehoda na obnovljive vire energije in opustitev fosilnih goriv. Čeprav je smer pravilna, je na žalost pri sprejemanju tovrstnih politik in strategij veliko aktivizma, političnih odločitev in želja brez realnih možnosti doseganja. Dokumente do leta 2035, do leta 2050 ali še dlje je pač lažje pisati kot sprejemati ukrepe na dnevni ravni. To je jasno razvidno tudi iz sprejete Energetske podnebne strategije EU do leta 2050, po kateri naj bi do takrat skoraj opustili fosilne vire in prešli na obnovljive vire energije, pri čemer energetiki vedo, da pri sedanji stopnji ...