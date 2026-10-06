Železniški viadukti so vzdržali obremenilne preizkuse

Sočasno z zaključnimi deli poteka vse več testiranj proge in njegovih sistemov. Obremenilni test viaduktom prižgal zeleno luč.
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Delavci SŽ ŽGP so z različnimi obtežitvami in hitrostjo vlaka merili pomike na najpomembnejših opazovanih točkah viaduktov in mostov. Na fotografiji je Vinjan, dolg 650 metrov. FOTO: 2TDK
Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom potekajo še zadnja zaključna dela. Testiranja njegovih posameznih odsekov in sestavnih delov pa dokazujejo, kako blizu so koncu zahtevnega in največjega infrastrukturnega projekta v državi. Te dni izvajajo obremenilne preizkuse, s katerimi preverjajo, kako se odzivajo zgrajeni viadukti in mostovi. Zahtevno testiranje je doslej pokazalo, da se konstrukcije obnašajo v skladu s projektnimi predpostavkami in računskimi modeli.
Projektanti in izvajalci so dobro opravili delo. Tako lahko na kratko povzamemo rezultat obremenilnih preizkusov, ki so jih v prejšnjem tednu opravili strokovnjaki SŽ ŽGP tako na najdaljšem viaduktu Vinjan, na petih mostovih v prvem (Lokev) in drugem predoru (Beka), in most čez vrtačo na odprti trasi med divaško postajo in ...
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