Železniški viadukti so vzdržali obremenilne preizkuse

Na trasi drugega tira med Divačo in Koprom potekajo še zadnja zaključna dela. Testiranja njegovih posameznih odsekov in sestavnih delov pa dokazujejo, kako blizu so koncu zahtevnega in največjega infrastrukturnega projekta v državi. Te dni izvajajo obremenilne preizkuse, s katerimi preverjajo, kako se odzivajo zgrajeni viadukti in mostovi. Zahtevno testiranje je doslej pokazalo, da se konstrukcije obnašajo v skladu s projektnimi predpostavkami in računskimi modeli. Projektanti in izvajalci so dobro opravili delo. Tako lahko na kratko povzamemo rezultat obremenilnih preizkusov, ki so jih v prejšnjem tednu opravili strokovnjaki SŽ ŽGP tako na najdaljšem viaduktu Vinjan, na petih mostovih v prvem (Lokev) in drugem predoru (Beka), in most čez vrtačo na odprti trasi med divaško postajo in ...