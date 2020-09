Želje in realnost davčnih razbremenitev

Predlogi strokovne skupine pod vodstvom Ivana Simiča, ki naj bi prinesli administrativne razbremenitve gospodarstva, so vsaj na davčnem področju bolj opazni predvsem zaradi sprememb nekaterih davkov. Vsaj nekatere predloge pa bi bilo verjetno zelo težko izvesti.Težko bo izvedljiv že predlog, da bi se združili prispevki delodajalcev in zaposlenih, ki bremenijo plače. V praksi bi to pomenilo, da bi zdajšnji strošek dela postal bruto plača. Na prvi pogled je ukrep enostaven in ohranja davčno breme nespremenjeno. Toda spreminja se opredelitev bruto plače, ki je temelj vseh pogodb o zaposlitvi. Tudi vrsta socialnih pravic je odvisna ...