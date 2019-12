Zemlja se trese, letala letijo

Živimo v obdobju močnih trenj v svetu. Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko vse bolj spominja na ponovitev hladne vojne prejšnjega stoletja (tokrat v Aziji, kjer seveda ne manjkajo različni interesi med Japonsko, Severno in Južno Korejo, Tajvanom, Indijo, Pakistanom, Indonezijo ...).Vzhodni Evropi še vedno grozi ruski medved, ki se spogleduje z Ukrajino in Baltikom; Bližnji vzhod je že zgodovinsko problematičen: čeprav se sirski konflikt končuje, se geopolitična situacija v Savdski Arabiji in Iranu slabša. Afriško ozračje še vedno diši po diktaturi in revoluciji (nadaljujejo se etični konflikti in državne vojne, od Libije ...