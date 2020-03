Ženevski avtomobilski salon klonil pod virusom

Ljubljana – Včeraj bi se morala začeti ena najpomembnejših vsakoletnih avtomobilskih razstav – v Ženevi, a je bila dokaj pozno, prejšnji petek, odpovedana, potem ko so švicarske zvezne oblasti zaradi primerov okužbe z novim koronavirusom prepovedale vse večje prireditve v državi. To ni edini dogodek, ki je bil odpovedan ali prestavljen zaradi virusa, podjetja odpovedujejo tudi nenujne sestanke.Kot so dejali organizatorji ženevskega avtomobilskega sejma, preložitev na kasnejši termin v takšnem primeru ni možna. Lansko razstavo, ki običajno traja 10 dni, je obiskalo 660.000 ljudi. Proizvajalci so informacije o novih ...