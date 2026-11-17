Slabost, ime ti je ženska! Nikoli si ne bi mislil, da bom v komentarju dogajanja na delniških trgih nekoč lahko uporabil znameniti Hamletov izrek in pisal o tem, kako prvinski nagoni rušijo tečaje najpomembnejših svetovnih delnic. Skoki čez plot vsemogočnega šefa Nvidie Jensena Huanga, ki so ga ujeli v postelji z domnevno kitajsko vohunko, hkrati pa mu pripisujejo več afer s podrejenimi uslužbenkami, delujejo kot prizori iz Igre prestolov v Silicijevi dolini. Jensen Huang seveda ni kdorsibodi, ampak osrednji obraz UI-revolucije, človek, ki je iz nič ustvaril najvrednejše podjetje vseh časov.

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Njegov nečastni umik s čela Nvidie je znanilec konca neke dobe in prihaja v občutljivem trenutku prve večje razprodaje UI-naložb in negotovosti v zvezi z donosnostjo in financiranjem zgodovinskih naložb v UI-infrastrukturo. Škoda, nihče ni popoln, nihče ni nenadomestljiv, nihče ni nezamenljiv, vendar pa je bil Jensen utelešenje ameriških sanj, karizmatični voditelj, večji od življenja, ki 24 ur na dan živi in diha za svoje podjetje, hkrati pa je postavil finančne temelje kompleksnega in medsebojno prepletenega ekosistema UI. Jensen Huang je večkrat izjavil, da je njegov največji strah, da bi »pustil na cedilu svoje bližnje in zaposlene«, zato je toliko bolj nerazumljivo, kako je lahko tako usodno podlegel ženskim čarom in porušil vse, za kar si je prizadeval vse življenje. Charlie Munger bi ob tem cinično pripomnil, da obstajajo samo trije načini, kako lahko pameten človek bankrotira: »… alkohol, ženske in finančni vzvod.«

Medtem je svetovne delniške trge med 6. oktobrom in 5. novembrom zajel val razprodaj, ki je močno opustošil predvsem tehnološki sektor, kjer so delnice izgubile 15 odstotkov, polprevodniki so strmoglavili za 33 odstotkov, nekateri najbolj izpostavljeni UI-zmagovalci pa so v nekaj tednih izgubili celo več kot polovico vrednosti. Zanimivo je, da je borzni tehnološki vihar pustil za seboj zgolj blago korekcijo, saj se je vmes zgodila ena najmočnejših rotacij na delniških trgih vseh časov. Nenadoma so čez noč prišle v ospredje tako imenovane nizko ovrednotene (value) in defenzivne naložbe iz sektorjev energije (letos +45 odstotkov), zdravstva (letos +23 odstotkov) in osnovnih potrošnih dobrin (letos +22 odstotkov). Negotovost na trgih je dodatno potencirala prepričljiva zgodovinska zmaga Demokratov na kongresnih volitvah, vendar pa je v ZDA usmeritev v razvoj UI glavni motor gospodarske rasti ter strateška, nadstrankarska nacionalna prioriteta številka ena.

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Morda najpomembnejša zgodovinska lekcija za vlagatelje izhaja iz obdobja med letoma 1994 in 2000, ko so delnice polprevodnikov zrasle za skoraj desetkrat, vendar pa sta strmo rast prekinili dve brutalni, okoli 50-odstotni korekciji v letih 1995 in 1997. Zanimivo je, da vodilna podjetja takrat ob teh razprodajah niso zgrešila poslovnih pričakovanj, temveč so bili boleči padci – tako kot danes – predvsem posledica poslabšanja razpoloženja in dvomov o poslovnem potencialu interneta.

Delnice tehnoloških in polprevodniških družb danes po brutalni razprodaji kotirajo pri samo 14-kratniku napovedanega dobička, ob vrhuncu škandala pa ste lahko delnico Nvidie kupili celo po manj kot desetkratniku napovedanega dobička. To pomeni, da so bile ob 25-odstotnem diskontu v primerjavi s širšim delniškim trgom po letu 2000 nekoliko cenejše samo še v letih 2010, 2011 in 2012 po koncu velike finančne krize.

Za konec si oglejmo še zanimivo primerjavo trenutnih razmer na svetovnih finančnih trgih z zgodovinskimi obdobji avtorja Michaela McDonougha, ki razkriva, da novembru 2026 z 81-odstotno podobnostjo najbolj ustreza april 2005. Na podlagi zgodovinsko najprimerljivejših obdobij je povprečna donosnost ameriških delnic v naslednjem mesecu znašala dva odstotka, po treh mesecih 5,7 odstotka, po šestih mesecih 3,4 odstotka, po enem letu pa 11,6 odstotka.