Ženska na čelu banke z Wall Streeta

Jane Fraser je prva ženska, ki je v pisarnah velikih bank na Wall Streetu prebila stekleni strop. Odločno 53-letnico, ki je odrasla na Škotskem, so že pred leti razglasili za vzhajajočo zvezdo bančne dejavnosti.Kariero je začela v pisarni Goldman Sachs v Londonu, po opravljenem MBA na Harvardski poslovni šoli leta 1995 pa se ji je zdelo, da so bančne finance preveč »moška« disciplina, zato se je raje pridružila svetovalni družbi McKinsey.»V finančni dejavnosti je bilo zelo malo žensk in tiste redke so bile nekako strašljive – to so bili časi, ko so se oblačile v grozne obleke, povsem podobne moškim,« je kasneje ...