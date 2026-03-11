Drugi tir: zgodba o slovenski trmi in znanju

»Danes je fantastičen dan. To je zgodba o primorski trmi in slovenskem znanju,« je poudaril predsednik vlade Robert Golob na slovesnosti ob vzpostavitvi prevoznosti proge na drugem tiru med Divačo in Koprom. Pred tem je potniški vlak pripeljal prve potnike – zaslužne predstavnike podjetij in vlade za zgodbo o infrastrukturnem uspehu – v Dekane pred dva portala predora Škofije.

»Ko je turški izvajalski partner zaradi razlogov, ki niso povezani s Slovenijo, klecnil pod finančnimi bremeni, je bila slovenska operativa tista, ki je državotvorno ne glede na tveganja in finančne izzive vstopila v projekt ter ga izpeljala v roku in v okviru predvidenih sredstev. Če Slovenija ne bi imela lastne operative, bi bili danes tukaj brez vlaka, globoko v mednarodnih tožbah in z nasedlim projektom. To je razlika med suverenim narodom, ki razume, da mora vlagati v svoje ljudi in znanje, ter med tistimi, ki se zanašajo, da jim bodo tujci delali tisto, kar je v našem interesu,« je pred predorskima portaloma dodal Golob.

»To je tudi zgodba o neizmerni finančni učinkovitosti, nobena od napovedanih zamud in podražitev se ni zgodila razen zamude zaradi dveh referendumov. Finančna učinkovitost tega projekta je tako osupljiva, da se je sploh ne zavedamo. Ne samo da smo dobili več sredstev iz EU, temveč finančnih načrtov tudi nismo prekoračili. Za enak denar bomo dobili dva tira,« je še dejal premier.

Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek je povedala, da je njeno ministrstvo za naložbe v infrastrukturo namenilo 1,7 milijarde evrov, točno eno milijardo več, kot so investirali leta 2020. Navedla je tudi podatek Evropskega računskega sodišča iz februarskega poročila o vodilni prometni infrastrukturi v različnih članicah: pri osmih revidiranih megaprojektih je znašalo povprečno povišanje stroškov 82 odstotkov, povprečne zamude pa so trajale 17 let. Prebivalcem slovenske Istre je tudi povedala, da bodo ob vzporednem tiru vgradili tudi cev za pitno vodo.

Predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič je dejal, da je Kolektor edino slovensko podjetje, ki je sposobno in ima reference za izpeljavo takega projekta. Poudaril je izredno tehnično zahtevnost pri gradnji v predorih skozi kraški svet, saj so morali pod zemljo zgraditi ločni most, ki ne nosi samo tirov in vlaka, ampak predor s stenami vred. Čestital in zahvalil se je 1200 delavcem in več kot 60 inženirjem v tem projektu. »Kar je najpomembneje: projekt smo varno izpeljali, saj v vseh letih gradnje nismo imeli nobene večje nesreče. Čestitke mojim sodelavcem, ki so tehnično, organizacijsko in varno opravili nalogo, ne pa finančno dobro za podjetje,« je nekoliko v šali zaključil Petrič.

Čeprav je vlak pripeljal od Divače do Kopra, bo na prave komercialne vožnje treba nekoliko počakati. Poznavalci trdijo, da bodo vlaki začeli voziti januarja ali februarja, morda marca 2027.