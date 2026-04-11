Zgodba o spodletelem projektu evropske fregate

Usoda desetmilijardnega projekta F126 bi morala biti v opomin agenciji, ki kupuje vse od natikačev do bojnih letal.

Ogromno nemško fregato F126 so vedno opisovali v presežnikih. Največja vojaška ladja v državi po drugi svetovni vojni. Največji pogodbeni posel v zgodovini nizozemske ladjedelnice Damen Naval, ki je leta 2020 dobila razpis za gradnjo štirih takih ladij. Zdaj pa je postala ena največjih katastrof, kar se tiče nemških javnih naročil na področju obrambe v času, ko si Berlin prizadeva prevzeti vodilno vlogo pri evropskem oboroževanju. Po vrsti težav s programsko opremo, zamudah in podražitvah naj bi uradniki v prihodnjih tednih podjetju Damen odvzeli vlogo glavnega izvajalca. Odločiti se morajo, ali ga bodo nadomestili z nemškim tekmecem ali pa projekt v celoti zamrznili in sprejeli dve milijardi evrov nepovratnih stroškov. Te težave so sprožile velike napetosti med Berlinom in podjetjem ...