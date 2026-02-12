Zimska doživetja brez kompromisov – razdelite stroške na obroke

Včasih gre za skrbno načrtovane projekte, drugič za neponovljive priložnosti, ki jih ne želite zamuditi. Skupni imenovalec takšnih odločitev so večji enkratni stroški, ki jih ni vedno možno pokriti le iz prihrankov. Ena od rešitev je lahko osebni kredit, ki strošek razporedi čez čas in tako omogoči več prilagodljivosti pri upravljanju proračuna.

Osebni kredit, limit ali kreditna kartica?

Pri financiranju večjih izdatkov je pomembno izbrati rešitev, ki najbolj ustreza višini zneska. Osebni kredit pri večjih nakupih pogosto ostaja najbolj premišljena izbira, saj ponuja vnaprej določen mesečni obrok, izbrano ročnost in znan skupni strošek.

Limiti in kreditne kartice pa so odlični predvsem zaradi svoje prilagodljivosti. Omogočajo hiter dostop do sredstev in so idealni za sprotne izdatke ter nepredvidene situacije, ko potrebujemo hitro finančno podporo. Če jih uporabljamo odgovorno, lahko pomembno prispevajo k večji finančni prilagodljivosti.

Ugoden osebni kredit s fiksno obrestno mero

V Delavski hranilnici lahko sklenete nenamenski osebni kredit s fiksno obrestno mero za financiranje zimskih doživetij, potovanj, športnih dogodkov ali drugih večjih nakupov.

Posebna ugodnost : Do 31. marca 2026 ob odprtju paketnega računa Napredni ali Brezskrbni prejmete znižano obrestno mero. Nove stranke pa pridobijo še dodatno ugodnost: 6-mesečno brezplačno vodenje paketa, ki vključuje vodenje računa, kreditno kartico ter uporabo mobilne in spletne banke.

Fiksna obrestna mera je ena od ključnih prednosti osebnega kredita. Omogoča, da je mesečni obrok skozi celotno obdobje odplačevanja enak, ne glede na gibanje obrestnih mer na trgu.

Obrok preverite z informativnim izračunom

Z informativnim izračunom lahko hitro preverite, kako se mesečni obrok spreminja glede na ročnost. Pogosto se izkaže, da je tudi znesek nekaj tisoč evrov mogoče razporediti v obroke, ki se brez večjih prilagoditev vključijo v mesečni proračun – zlasti če del zneska pokrijete s prihranki.

Primer informativnega izračuna osebnega kredita v Delavski hranilnici (fiksna OM):

Znesek 5.000 € Rok odplačevanja 36 mesecev Mesečna obveznost 152,42 € Obrestna mera 4,40 %* Efektivna obrestna mera 8,60 % Skupni znesek za plačilo 5.644,10 €



* Oglaševana obrestna mera velja ob predpostavki, da stranka sklene življenjsko zavarovanje ali zavarovanje za primer brezposelnosti, začasne nezmožnosti za delo oziroma nezgodne smrti ali trajne invalidnosti (zavarovanje BNI) pri hranilnici. V primeru, da se stranka ne odloči za sklenitev življenjskega zavarovanja oz. zavarovanja BNI, je obrestna mera lahko višja. Ne upošteva posebne ugodnosti ob odprtju paketa Brezskrbni ali Napredni, ki velja do 31. marca 2026.

Možnost sklenitve kredita digitalno

Obstoječe stranke Delavske hranilnice lahko kredit do 30.000 evrov uredijo povsem digitalno, v spletni ali mobilni banki. Postopek je zasnovan pregledno, hitro in z jasno komunikacijo vseh pogojev.

FOTO: Delavska hranilnica

»V Delavski hranilnici razumemo, da kredit ni cilj, ampak zgolj sredstvo. Zato digitalne poti razvijamo z mislijo na uporabnike, da lahko kredit uredijo takrat, ko imajo čas, od doma ali na poti, in z jasnim pregledom nad pogoji. Naš cilj je, da je postopek čim manj zapleten, odločitev pa čim bolj premišljena in seveda varna.« Miha Gracar, direktor Sektorja za digitalno poslovanje v Delavski hranilnici

Varčevati ali si izposoditi?

Odločitev med varčevanjem in kreditom je odvisna od časovne občutljivosti cilja. Če je doživetje mogoče prestaviti, je varčevanje smiselna izbira. Če pa gre za sezonsko priložnost – ugodno letalsko vozovnico, zimski dopust ali športni dogodek –, je osebni kredit pogosto bolj praktična izbira.

Pri tem velja upoštevati nekaj osnovnih načel:

Izberite financiranje z jasnimi pogoji. Osebni kredit s fiksnimi mesečnimi obroki omogoča dober pregled nad stroški.

Osebni kredit s fiksnimi mesečnimi obroki omogoča dober pregled nad stroški. Najprej preverite, kaj zmore vaš proračun. Obrok naj bo tolikšen, da vam po plačilu ostane dovolj za redne življenjske stroške in manjšo rezervo.

Obrok naj bo tolikšen, da vam po plačilu ostane dovolj za redne življenjske stroške in manjšo rezervo. Pri primerjavi ponudb glejte širšo sliko. Poleg obrestne mere preverite tudi efektivno obrestno mero, morebitne stroške odobritve in možnosti predčasnega poplačila.

Poleg obrestne mere preverite tudi efektivno obrestno mero, morebitne stroške odobritve in možnosti predčasnega poplačila. Kredit naj dopolnjuje prihranke. Če je mogoče, del stroškov pokrijte z lastnimi sredstvi, preostanek razporedite s kreditom.

Če je mogoče, del stroškov pokrijte z lastnimi sredstvi, preostanek razporedite s kreditom. Uporabite informativne izračune. Hitro preverite različne scenarije in izberite optimalnega.

Spontanost, ki si jo lahko privoščite

Osebni kredit ni namenjen zgolj oddihu. Uporabite ga lahko tudi za opremljanje doma, nakup vozila ali druge naložbe v kakovost bivanja.

Kako do osebnega kredita?

1. Naredite informativni izračun za osebni kredit na spletu ali se oglasite v eni izmed 33 poslovalnic Delavske hranilnice.

2. Oddajte vlogo ter preglejte pogoje in ponudbo. Za oddajo vloge potrebujete veljavni osebni dokument, davčno številko ter dokazila o zaposlitvi in prihodkih. Seznam potrebnih dokumentov se razlikuje glede na dolžino in vrsto vašega sodelovanja z banko, zato ga pred oddajo vloge preverite na spletu.

3. Pogodbo lahko podpišete ob obisku poslovalnice ali digitalno, če kredit sklepate v mobilni banki. Sredstva pa so po odobritvi nakazana na vaš račun.

Naročnik oglasne vsebine je Delavska hranilnica