Živilska skupina Tommy načrtuje vstop na Zagrebško borzo

Ustanovitelj in lastnik skupine Tommy Tomislav Mamić je potrdil načrtovani vstop skupine na Zagrebško borzo. V ekskluzivnem intervjuju za Jutarnji list je povedal, da namerava skupina s prvo javno ponudbo delnic dati od 25- do 27-odstotni manjšinski lastniški delež in zbrati od 180 do 200 milijonov evrov. Vsa zbrana sredstva bo namenila nadaljnji rasti in razvoju, zaposleni in člani Tommyjevega programa zvestobe pa ob nakupu delnic lahko pričakujejo posebne pogoje. Če bosta načrtovana obseg in vrednost ponudbe dosežena, bi to lahko bila največja prva javna ponudba delnic zasebnega podjetja na Hrvaškem. Cilj je delnice uvrstiti na borzo do konca novembra. Napoved vstopa na borzo sledi vložitvi zahteve za odobritev prospekta v Hrvaški agenciji za nadzor finančnih storitev. Celovit ...