Živimo v dobi lokalnih recesij, ko se razmere na trgu dela poslabšujejo

Nekatere skupine ali regije doživljajo razmere, podobne recesiji, a ker hkrati bogati postajajo še bogatejši, se agregatni kazalniki še vedno zdijo zdravi.
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Svetovna banka napoveduje, da se bo brezposelnost mladih v Indiji povečala. FOTO: Sahiba Chawdhary/Reuters
Na ameriškem trgu dela se dogaja nekaj nenavadnega. Najnovejši podatki, ki jih je objavil urad za statistiko dela, kažejo, da je ameriško gospodarstvo julija izgubilo 23.000 delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je dejansko znižala na 4,1 odstotka. Natančnejši pogled pomaga pojasniti to navidezno protislovje.
Da v Združenih državah Amerike nekdo šteje za brezposelnega, mora aktivno iskati delo. Danes pa je trg dela tako mračen, da se ljudje preprosto ne trudijo več najti zaposlitve. Ekonomisti to imenujejo učinek obupanih delavcev.
Stopnja brezposelnosti se zaradi njega lahko zniža celo ob padcu povpraševanja po delovni sili, saj se ponudba delovne sile krči še hitreje. Nekatere ocene kažejo, da je od novembra 2025 več kot dva milijona ljudi izstopilo iz delovne sile ZDA.
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