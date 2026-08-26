Živimo v dobi lokalnih recesij, ko se razmere na trgu dela poslabšujejo

Na ameriškem trgu dela se dogaja nekaj nenavadnega. Najnovejši podatki, ki jih je objavil urad za statistiko dela, kažejo, da je ameriško gospodarstvo julija izgubilo 23.000 delovnih mest, stopnja brezposelnosti pa se je dejansko znižala na 4,1 odstotka. Natančnejši pogled pomaga pojasniti to navidez­no protislovje. Da v Združenih državah Amerike nekdo šteje za brezposelnega, mora aktivno iskati delo. Danes pa je trg dela tako mračen, da se ljud­je preprosto ne trudijo več najti zaposlitve. Ekonomisti to imenujejo učinek obupanih delavcev. Stopnja brezposelnosti se zaradi njega lahko zniža celo ob padcu povpraševanja po delovni sili, saj se ponudba delovne sile krči še hitreje. Nekatere ocene kažejo, da je od novembra 2025 več kot dva milijona ljudi izstopilo iz delovne sile ZDA. Po ...