Zlata priznanja 10 inovacijam

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v okviru Dneva inovativnosti na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Podelili so 10 zlatih, 22 srebrnih in 11 bronastih priznanj, dve posebni priznanji za inovacijski izziv ter priznanje za prebojno invencijo.

Zlata priznanja so prejela podjetja BSH Hišni aparati Nazarje za palični mešalnik ErgoMaster, Cetis za novo slovensko biometrično osebno izkaznico, Hidria za električni priključek sistema izpušnih plinov, iQwood za najtanjšo nosilno leseno masivno steno brez lepil na svetu in Krka za novi zdravili za sladkorno bolezen tipa dve.

Farmacevt Novartis je zlato priznanje prejelo za novo generacijo proizvodnega procesa bioloških zdravil (iFB), Sij Acroni za visoko-trdnostno jeklo Simaxx 1100, Sij Metal Ravne pa za razvoj specialnih jekel in superzlitin za projekt ITER.

Med prejemniki zlatih nagrad je tudi samostojni podjetnik Gregor Bohnec za Neurobeans, pripomoček in metodo za treniranje učinkovitega delovanja v šoli, pri delu ali športu, ter Lek za raztopino za injiciranje sugamadeks.

Priznanje tudi za socialne projekte

Prejemnika posebnega nacionalnega priznanja za inovacijski izziv sta podjetji Ekstera in Nieros Metal za krožno formo viva, sklop socialnih projektov, katerih namen je vključitev oseb iz ranljivih skupin v družbo z vključevanjem v proces ustvarjanja forma viv iz izrabljenih industrijskih pripomočkov. Posebno nacionalno priznanje za inovacijski izziv je prejelo tudi podjetje Iskra ISD za aluminijevo zlitino QC Alloy.

Srebrna priznanja so šla v roke podjetjem Mahle Electric Drives Slovenija, Impol R in R, Hidria, TAB, Kolektor ATP, Domel, TPV Automotive, Iskra Pio in znanstveno-tehnološko središče Rudolfovo v Novem mestu, Steklarna Hrastnik, RC eNeM in Culmium, BSH Hišni aparati, Technobell, Adria Dom, Gorenje gospodinjski aparati, Q Techna, ETI Elektroelement, Reflex, CPPE, Pivka perutninarstvo, Pro Labor, Mint sports, Gen energija ter Krka.

Priznanje za prebojno invencijo je prejelo podjetje Enaell za pametno žogico za golf Bball.

Lani so zlata priznanja prejela podjetja Lek, TPV Automotive, HighFly, Domel, Cleangrad, Steklarna Hrastnik in razvojni center eNeM ter Pipistrel Vertical Solutions.