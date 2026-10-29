»Zlate« garaže v Ljubljani: najdražji letos prodani v Šiški in središču mesta

Povpraševanje dviga cene, a rast najemnin zaostaja za rastjo prodajnih cen garaž in parkirnih mest.
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Dokler si avtomobilov ne bomo delili (tako imenovani car sharing), bodo naložbe v parkirna mesta in garaže zanimiv posel, saj povpraševanje po njih ne bo usahnilo, je prepričan nepremičninski posrednik Alen Komić. Foto Blaž Samec
Letos je bilo v Sloveniji prav vsak mesec registriranih več novih avtomobilov kot lani, kaže statistika Evropske zveze avtomobilskih proizvajalcev Acea. Medtem ko se število novih avtomobilov na cestah povečuje, v Ljubljani izginjajo parkirna mesta, kjer je mogoče vozilo pustiti brez plačila parkirnine; alternativna možnost ponekod je pridobitev dovolilnice, a njeno imetništvo ne zagotavlja parkirnega mesta. Marsikje po prestolnici so zato cene parkirnih mest in garaž poletele v nebo.
»Garaže v večjih soseskah v Ljubljani, kjer je veliko stanovalcev ali povpraševanja, so lahko zlata vredne,« ugotavlja Alen Komić iz nepremičninske agencije ABC nepremičnine. Tradicionalno se po zelo visokih cenah prodajajo v terasastih blokih v Kosezah, v večjih soseskah, kot so Fužine in Štepanjsko ...
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