»Zlate« garaže v Ljubljani: najdražji letos prodani v Šiški in središču mesta

Letos je bilo v Sloveniji prav vsak mesec registriranih več novih avtomobilov kot lani, kaže statistika Evropske zveze avtomobilskih proizvajalcev Acea. Medtem ko se število novih avtomobilov na cestah povečuje, v Ljubljani izginjajo parkirna mesta, kjer je mogoče vozilo pustiti brez plačila parkirnine; alternativna možnost ponekod je pridobitev dovolilnice, a njeno imetništvo ne zagotavlja parkirnega mesta. Marsikje po prestolnici so zato cene parkirnih mest in garaž poletele v nebo. »Garaže v večjih soseskah v Ljubljani, kjer je veliko stanovalcev ali povpraševanja, so lahko zlata vredne,« ugotavlja Alen Komić iz nepremičninske agencije ABC nepremičnine. Tradicionalno se po zelo visokih cenah prodajajo v terasastih blokih v Kosezah, v večjih soseskah, kot so Fužine in Štepanjsko ...