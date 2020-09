Zlati prejemniki regionalnih priznanj v lov na najvišja priznanja

V lov za najvišja nacionalna priznanja

Inovacija Innbox Mesh operaterska rešitev razprostrtega omrežja Gašperja Berčiča in ekipe se bo potegovala tudi za nacionalno priznanje GZS za inovacije. FOTO: Iskratel



Samo povezovanje pripelje do inovativnosti Preberite še:

Ljubljana - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) bo na Dnevu inovativnosti 2020 30. novembra na Brdu pri Kranju podelila nacionalna priznanja za inovacije, ki jih bo izbrala izmed 43 zlatih regionalnih inovacij. Gorenjska regionalna zbornica je tako podelila včeraj podelila 13 priznanj, med katerimi jih je največ, eno zlato in dve bronasti, prejel Iskratel.Poleg Iskratela so zlata priznanja prejela še podjetja Alpina, SIJ Acroni skupaj z RC Jesenice ter Domel skupaj s podjetjem Podkrižnik. Vse štiri prejemnice zlatih priznanj se bodo potegovale tudi za najvišja nacionalna priznanja GZS. Obenem je bilo podeljenih še pet srebrnih priznanj: ResEvo, Coaching4me, SRC Infonet, SIJ Acroni skupaj z RC Jesenice in Alpineon. Bronasto priznanje je poleg Iskratela prejelo še podjetje SIJ Acroni, priznanje za prispevek na področju inovativnosti pa je prejelo podjetje Igmar.Zlato priznanje je Iskratel prejel za inovacijo Innbox Mesh operaterska rešitev razprostrtega omrežja Gašperja Berčiča in ekipe, ki se bo potegovala tudi za priznanje na nacionalnem nivoju. Kot navajajo v podjetju, gre za novo rešitev, kjer dinamično vzpostavljeno razprostrto omrežje (t. i. mesh Wi-Fi) med satelitskimi dostopovnimi točkami omogoči uporabo požrešnih storitev na brezžičnih odjemalcih po vsej stavbi.Rešitev deluje na način 'priključi in uporabljaj', s katero je v prostorih mogoče preprosto in hitro namestiti nove dostopovne točke in zagotoviti enako pokritost z manjšim številom teh točk. Inovacija optimizira delovanje omrežja, zmanjša operativne stroške ter omogoča spremljanje stanje opreme in tako odpravo morebitnih težav z omrežjem, še preden uporabnik to opazi. Uporabnikom pa omogoča tudi spremljanje delovanja svojega omrežja Wi-Fi prek mobilne aplikacije. Bronasti priznanji je Iskratel prejel za Kardex THT Vertikalno skladišče Boruta Kuharja in ekipe ter Testna komora za testiranje LED plošč Marka Marka Pojeta in ekipe.Letošnji rok za oddajo inovacijskih prijav na razpise posameznih regionalnih zbornic se je zaključil sredi junija, regionalne komisije pa so zatem ocenjevale 221 prispelih inovacij. Na podlagi pravilnika in podanih ocen ter zagovorov je bilo na nacionalni nivo predlaganih 43 zlatih regionalnih inovacij, ki se bodo potegovale za najvišja nacionalna priznanja GZS za inovacije. Priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni predstavljajo najvišja nacionalna priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in drugih organizacij ter s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.