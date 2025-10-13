Zlato dosega rekorde

Čeprav september tradicionalno velja za mesec z negativno donosnostjo, pa nas je tokrat lepo presenetil z zeleno barvo. Če gledamo dolgoletna mesečna povprečja, je pri ameriškem indeksu S&P500 povprečna donosnost za mesec september –1,1 odstotka, tokrat pa nas je indeks nagradil z več kot triodstotno pozitivno donosnostjo. Vzrok za to se skriva predvsem v izrazitem premagovanju dveh sektorjev glede na splošni indeks – sektorja informacijske tehnologije in v zadnjem mesecu sektorja komunikacijskih storitev.

Pri slednjem imata največjo težo podjetji Meta in Alphabet – prvi so objavili odlične rezultate za drugi kvartal, Alphabetu pa je močno pomagala razsodba sodišča, ki je bila odločena v njihovo korist, kar je pognalo tečaj delnice za več kot deset odstotkov navzgor v samo enem dnevu. Podjetje namreč lahko še naprej obdrži brskalnik chrome in operacijski sistem android kot del svojega portfelja. Dosti analitikov je mnenja, da kljub veliki rasti teh dveh sektorjev ne moremo govoriti o balonu, ki bi ga napihovale predvsem špekulacije. Podjetja iz teh panog iz kvartala v kvartal presenečajo z robustno rastjo dobičkov ter dvigom produktivnosti, ki je posledica masivnih vlaganj v tehnologijo umetne inteligence. Nesporna zvezda prejšnjega tedna pa je bila delnica tehnološkega podjetja AMD, ki je pomemben proizvajalec procesorjev in matičnih plošč. Z vodilnim podjetjem na področju umetne inteligence, OpenAI, ki je lastnik najbolj popularnega orodja umetne inteligence chatgpt, so sklenili dogovor, da lahko podjetje OpenAI pridobi do desetodstotni lastniški delež v podjetju AMD. Seveda pa je bila bistveno bolj udarna novica ta, da je bil dosežen večletni dogovor, kjer bo podjetje AMD postalo pomemben dobavitelj naprednih čipov za OpenAI, kar bo močno okrepilo prihodke podjetja. Tako si je podjetje OpenAI poleg Nvidie pridobilo še dodatnega pomembnega dobavitelja in nekoliko zmanjšalo tveganje glede zastojev v dobavni verigi naprednih čipov. Delnica AMD je v samo enem dnevu zrasla za skoraj 24 odstotkov. Dodatni pospešek je nekaj dni kasneje dobila še zaradi analitikov, ki so ji zvišali ciljno ceno, seveda zaradi partnerstva s podjetjem OpenAI.

Svojo nezadržno pot proti 4000 dolarjem za unčo pa nadaljuje zlato. V letošnjem letu je v dolarjih pridobilo že skoraj 50 odstotkov vrednosti, samo v septembru je bila rast okrog 20 odstotkov. Razlogov za tako rast lahko najdemo več – eden je slabenje dolarja, ki je samo letos izgubil več kot 15 odstotkov svoje vrednosti, jedrna inflacija v ZDA prav tako še vedno vztraja nad tremi odstotki. Dodatno lahko vpliva tudi čedalje večji deficit v ZDA – predvsem se bo to pokazalo v prihodnjem letu, ko se bo začel uresničevati Trumpov zakon »Big Beautiful Bill«. Tudi Trumpovi politični pritiski na neodvisnost odločitev Feda povečujejo tveganja oz. negotovost, kar usmerja kapital v naložbeno zlato. Seveda je večina teh faktorjev v ceno zlata že vračunanih in posledično se verjetnost kakega večjega tehničnega popravka močno povečuje.