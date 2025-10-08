Zlato v višave: cena presegla 4000 dolarjev, v enem letu se je več kot podvojila

Zlato je danes še podaljšalo svoj zgodovinski vzpon in prvič v zgodovini doseglo ceno več kot 4000 dolarjev za unčo (28,35 g). Rekordne cene so posledica iskanja zavetja pred naraščajočo geopolitično negotovostjo ter pričakovanih novih znižanj obrestnih mer v ZDA, poroča Reuters.

Spot cena zlata je zrasla za 1,2 odstotka na 4032,46 dolarja za unčo, medtem ko so terminske pogodbe za december poskočile za 1,3 odstotka na 4054,80 dolarja. Letos je zlato doseglo 53-odstotni dvig, potem ko je lani imelo 27-odstotno rast.

V istem obdobju je indeks S&P 500, ki sledi 500 največjim ameriškim podjetjem, pridobil približno 17,6 odstotka. Čeprav je rast delniškega trga še vedno pozitivna, je zlato v tem obdobju izkazalo bistveno višjo donosnost. V zadnjem desetletju je zlato sicer prineslo približno 40-odstotno rast, medtem ko je S&P 500 imelo približno 150-odstotno rast.

Letos je cena zlata zrasla za 53 odstotkov, kar ga uvršča med najbolje donosna sredstva. FOTO: AFP

Rast cene zlata poganja kombinacija dejavnikov: pričakovanja o znižanju obrestnih mer, politična in gospodarska negotovost, kupovanje zlata s strani centralnih bank, prilivi v borzne sklade, ki sledijo zlatu, ter šibak dolar. »Trg trenutno zelo verjame v to trgovanje, naslednja velika psihološka meja bo 5000 dolarjev, saj bo Fed verjetno še naprej zniževal obresti,« je za Reuters povedal neodvisni trgovec s kovinami Tai Wong.

Tudi druge plemenite kovine so doživele rast: srebro se je zvišalo za 1,6 odstotka na 48,57 dolarja, platina je pridobila 1,6 odstotka in je pri 1644,40 dolarja, paladij pa je poskočil za 3,1 odstotka na 1378,86 dolarja za unčo.

Dodatno negotovost ustvarja sedemdnevna zaustavitev delovanja ameriške vlade, ki je odložila objavo ključnih gospodarskih kazalnikov in vlagatelje prisilila, da se zanašajo na alternativne podatke za oceno časa in obsega znižanja obrestnih mer. Trenutno trg pričakuje znižanje obrestne mere za 25 bazičnih točk še ta mesec in dodatno znižanje v decembru, navaja Reuters.

Rast cene zlata poganjajo geopolitična negotovost, pričakovanja nižjih ameriških obrestnih mer, kupovanje centralnih bank in prilivi v borzne sklade, ki sledijo zlatu. FOTO: AFP

»Večja je negotovost, več je povpraševanja po zlatu, kar ponovno vidimo,« je pojasnil Tim Waterer, glavni tržni analitik pri KCM Trade. Poleg tega povpraševanje in s tem cene poganja tudi strah, da bi zamudili priložnost. K rekordnemu dvigu cene je pripomogla tudi politična negotovost v Franciji in na Japonskem.

Kaj sledi prihodnje leto?

Analitiki napovedujejo, da bodo močni prilivi v borzne sklade, ki temeljijo na fizičnem zlatu, nakupi s strani centralnih bank in pričakovanja nižjih ameriških obrestnih mer podpirali cene zlata tudi v letu 2026. Goldman Sachs in UBS sta zato zvišala svoje napovedi cen.

Priložnosti v rekordnih cenah vidijo tudi podjetja. Belgijsko podjetje za reciklažo kovin Umicore je v sredo napovedalo, da bo prodalo svoje trajne zaloge zlata v vrednosti okoli 410 milijonov evrov (476 milijonov dolarjev), da bi izkoristilo rekordne cene. Delnice Umicore so v zgodnjem trgovanju v Bruslju poskočile za skoraj osem odstotkov na 16,6 evra, kar je najvišja vrednost v več kot letu dni, tržna kapitalizacija podjetja pa znaša 4,1 milijarde evrov.

Koliko zlata je bilo že izkopanega in kakšne so zaloge? Po ocenah ameriškega geološkega zavoda (USGS) je bilo doslej na svetu izkopanih približno 244.000 ton zlata, in če bi ga zlili v eno samo kocko, bi njena stranica merila okoli 28 metrov. Za lažjo predstavo, to je približno osem olimpijskih bazenov. Največja proizvajalka zlata je danes Kitajska, sledijo ji Rusija, Avstralija in Združene države Amerike. Nekoč vodilna Južnoafriška republika, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja proizvajala skoraj tisoč ton zlata na leto, je zaradi upada zalog in proizvodnje zdrsnila na dvanajsto mesto. Svetovna proizvodnja zlata se je v 21. stoletju postopoma povečevala – med letoma 2010 in 2020 se je dvignila z 2831 na 3478 ton, pri čemer je vrh dosegla leta 2018 s 3653 tonami. Vprašanje pa ostaja, ali je takšna raven pridobivanja trajnostno vzdržna. Po podatkih USGS so svetovne zaloge ocenjene na 54.000 ton, kar pomeni, da bi ob sedanjem tempu rudarjenja znane rezerve zadostovale za še približno 15 let.

V preteklosti so veliki dvigi cen zlata pogosto spremljale korekcije. Leta 1980 je po rekordnem skoku cena zlata padla za več kot 60 odstotkov, podobno pa se je zgodilo tudi po vrhu leta 2011. FOTO: AFP

Umicore proizvaja polizdelke iz zlata za nakit, elektroniko in druge industrije, zlato pa reciklira tudi iz elektronskih odpadkov ali ga predela v industrijske komponente, kot so žice. Prodaja bo ustvarila neto kapitalski dobiček po davkih v višini 370 milijonov evrov in prispevek k EBITDA v višini približno 480 milijonov evrov. Analitik J. P. Morgana Chetan Udeshi je za Reuters ocenil, da posel predstavlja pomembno sprostitev gotovine, ki jo omogoča močna cena zlata, pri čemer je zaradi visoke likvidnosti trga leasing zlata trenutno učinkovitejši kot njegovo lastništvo.