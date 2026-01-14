Zlom britanske naftne in plinske industrije

Laburistična politika je zmedena. A trditve kritikov o novem razcvetu naftnih polj v Severnem morju so iluzorne.

Ed Miliband je, ko je bil v opoziciji, dal simbolično zavezo, da bo prepovedal vse nove vrtine v Severnem morju, ko pa je postal minister za energijo, je stališče spremenil in odobril novo vrtanje na sedanjih poljih. FOTO: Sergej Karpukin/Reuters

Že več kot 50 let sta nafta in plin pod Severnim morjem skrita dejavnika britanske politike. V sedemdesetih letih so naravni viri omogočali izhod iz nenehnih fiskalnih kriz, mirili upnike države in krepili njeno plačilno bilanco. Brez prihodkov iz Severnega morja, ki so sredi osemdesetih let dosegli vrhunec s tremi odstotki BDP, drastičnih davčnih olajšav, na katerih so temeljile reforme Margaret Thatcher, morda nikoli ne bi bilo. Pa tudi vzpona škotskega nacionalizma ne. Še v prvem desetletju po letu 2000 je Severno morje potihem vzbujalo občutek povečevanja gospodarske blaginje. To se ponovno dogaja. Tokrat v času, ko se panoga spopada z velikimi težavami. Pritožbe s severa države – večina podjetij ima sedež v Aberdeenu, ki je že dolgo znan kot energetska prestolnica Evrope – so vse ...