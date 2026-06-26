Zlom trga? Binance zaradi MiCA ustavlja storitve v več državah EU

Največja svetovna borza kriptovalut Binance bo z 1. julijem začasno prenehala ponujati storitve v več državah Evropske unije, ker ni pravočasno pridobila dovoljenja za poslovanje v skladu z novo evropsko uredbo MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Podjetje je potrdilo, da je za licenco zaprosilo v Grčiji, vendar je vlogo pred iztekom roka, 30. junija, umaknilo. Po njihovih besedah se bodo za dovoljenje prijavili v drugi državi članici EU, od koder bodo nato lahko poslovali po vsej uniji.

Sprva so uporabniki v Franciji prejeli obvestilo, da francoska podružnica od 1. julija ne bo več nudila storitev s kriptoimetji, nato pa je Binance pojasnil, da enako velja tudi za več drugih evropskih trgov. Ob tem zagotavlja, da bodo sredstva uporabnikov ves čas ostala varna in dostopna.

Večina borz ni ujela roka

Nova evropska uredba MiCA, ki velja od leta 2024, je uvedla enotna pravila za poslovanje ponudnikov kriptostoritev, med drugim glede zaščite vlagateljev in preprečevanja pranja denarja. Vsi ponudniki so morali do 30. junija 2026 pridobiti dovoljenje nacionalnega regulatorja, vendar tega večina kriptoborz ni uspela storiti pravočasno.

Binance trdi, da je grško vlogo umaknil, ker regulator pred iztekom prehodnega obdobja ni sprejel odločitve. Podjetje meni, da bo pridobitev licence v drugi državi uporabnikom prinesla več pravne gotovosti.

Bitcoin je začasno zdrsnil pod mejo 60.000 dolarjev in dosegel okoli 58.000 dolarjev. FOTO: Reuters

Binance, ustanovljen leta 2017, je največja svetovna borza kriptovalut, a se zadnja leta sooča z vse več regulatornimi in pravnimi težavami. Po zlomu kriptotrga leta 2022 so nadzorni organi po svetu okrepili preiskave, podjetje pa je bilo v več državah obtoženo pomanjkljivega preprečevanja pranja denarja.

Soustanovitelj in nekdanji izvršni direktor Changpeng Zhao je konec leta 2023 v ZDA priznal krivdo zaradi kršitev zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in leta 2024 prestal štirimesečno zaporno kazen. V Franciji medtem proti Binanceu še vedno poteka preiskava.

Več sto podjetij bo moralo zapreti vrata

S 1. julijem začne v celoti veljati evropska uredba MiCA (Markets in Crypto-Assets), ki prvič uvaja enotna pravila za poslovanje borz kriptovalut, posrednikov in ponudnikov kriptodenarnic v vseh 27 državah EU. Podjetja, ki do tega datuma ne bodo pridobila licence, ne bodo več smela ponujati storitev evropskim uporabnikom.

Največja sprememba je uvedba t. i. »evropskega potnega lista«: podjetje, ki pridobi dovoljenje v eni državi članici, lahko posluje po celotni Evropski uniji. V zameno mora izpolnjevati stroge zahteve glede kapitala, upravljanja, varovanja sredstev strank in preprečevanja pranja denarja. Po podatkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) je do maja dovoljenje pridobilo le okoli 210 podjetij, čeprav je bilo v EU registriranih več kot 1.200 ponudnikov kriptostoritev. To pomeni, da je licenco pridobila manj kot petina vseh ponudnikov.

Regulatorji opozarjajo, da bodo podjetja brez licence po 1. juliju izpostavljena sankcijam, v nekaterih državah, kot je Francija, pa celo kazenskemu pregonu. Nepridobljenim ponudnikom so naročili, naj uporabnike pravočasno obvestijo in jim omogočijo prenos sredstev k licenciranim ponudnikom ali v zasebne denarnice.

Veliki igralci imajo prednost

Licenco so si že zagotovili nekateri največji igralci na trgu, med njimi Coinbase, Kraken in Revolut. Analitiki ocenjujejo, da bodo prav ti prevzeli velik del strank podjetij, ki bodo morala zapustiti evropski trg.

Po mnenju pravnih in finančnih strokovnjakov MiCA pomeni prehod iz razdrobljenega in slabo reguliranega trga v bolj institucionalno okolje z višjimi vstopnimi ovirami, a tudi bistveno večjo zaščito vlagateljev.

Po neuradnih informacijah naj bi Binance razmišljal o novi vlogi v Franciji, vendar podjetje tega še ni potrdilo.

Analitiki, kot navaja Euronews, pričakujejo, da bo evropski trg po 1. juliju precej manjši in bolj skoncentriran. Številna manjša podjetja bodo prisiljena zapreti poslovanje ali pa bodo svoje storitve izvajala prek licenciranih partnerjev. Po oceni strokovnjakov bodo imeli evropski vlagatelji po uveljavitvi MiCE na voljo manj ponudnikov, vendar bodo njihova sredstva bolje zaščitena kot doslej.

Zlom trga?

Bitcoin je začasno zdrsnil pod mejo 60.000 dolarjev in dosegel okoli 58.000 dolarjev, nato pa si je nekoliko opomogel. Še vedno pa je več kot 50 odstotkov pod lanskim rekordom pri približno 126.000 dolarjih.

Padec je prizadel tudi širši trg kriptovalut. Indeks strahu in pohlepa kaže na »izjemen strah«, občutno pa so se pocenile tudi delnice podjetij, povezanih s kriptotrgom, med njimi borze Coinbase in podjetja Circle.

Pod močnim pritiskom je tudi družba Strategy, največji korporativni lastnik bitcoina. Njena delnica je padla pod 90 dolarjev, kar je najmanj v zadnjih dveh letih. Na rekordno nizki ravni so tudi prednostne delnice Stretch (STRC), ki kotirajo okoli 74 dolarjev oziroma približno četrtino pod nominalno vrednostjo.

Analitik družbe Fundstrat Sean Farrell opozarja, da trenutno ni pravi čas za agresivno izkoriščanje padca cen. Po njegovem mnenju gibanje bitcoina kaže na širšo spremembo razpoloženja na trgu in ne le na kratkoročno korekcijo.

Padec delnice Strategy odpira tudi vprašanja o vzdržnosti visokih dividend za delnice Stretch. Družba sicer zatrjuje, da lahko dividendno stopnjo po potrebi zviša in da ima dovolj denarnih rezerv, vendar nekateri vlagatelji menijo, da bi morali glede na tveganje zahtevati bistveno višje donose, med 15 in 20 odstotki, precej nad sedanjimi ravnmi. Strategy v razkritjih opozarja, da izplačilo dividend ni zagotovljeno in da lahko načrte glede njihove višine kadar koli spremeni.