Zmagovalci in poraženci trumponomike

Vsi populisti delavcem veliko obljubljajo, Donald Trump pa jim je napovedoval zlato dobo. Tik pred volitvami leta 2024 je volivcem zagotovil, da jih od »najboljših delovnih mest, najvišjih plač in najsvetlejše gospodarske prihodnosti, kar jih je svet kdaj videl«, loči le še nekaj dni. Trdil je, da bo njegova nekonvencionalna kombinacija carin, znižanja davkov in izgona priseljencev znižala življenjske stroške, oživila industrijsko srce Amerike in povrnila blaginjo srednjemu razredu. Je predsednik izpolnil obljube? Bela hiša je 22. oktobra trdila, da njegova politika zvišuje plače in spodbuja razcvet delavskega razreda. Ameriško gospodarstvo resda hitro raste (obseg proizvodnje naj bi se v tretjem četrtletju na letni ravni povečal za približno tri odstotke), toda številni, ki jim je Trump ...