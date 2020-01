Zmagovalna formula: družbeno odgovorno investiranje

Leto 2019 si bomo zapomnili po pozitivnih donosih vseh glavnih naložbenih razredov, med katerimi izpostavljamo zgodovinsko visoke donose svetovnih delnic, ki so v evrih pridobile okoli 30 odstotkov, najbolj eksplozivne tehnološke delnice pa celo 50 odstotkov. Če bi na začetku desetletja vložili en evro v sto največjih družb iz informacijske tehnologije, bi bil naš vložek zdaj vreden 5,7 evra, povprečni letni donos pa bi znašal neverjetnih 21 odstotkov. Spektakularno, čudežno, fantastično, čarobno, pravljično, sijajno in neponovljivo desetletje.



V finančni industriji je leto 2019 minilo v znamenju kratice ESG, ki je postala sopomenka za družbeno odgovorno ali trajnostno investiranje. ESG je kratica, ki označuje ključna okoljska, družbena in korporativna merila, ki jih uporabljamo pri izbiri naložb (E kot »environmental«, S kot »social« in G kot »governance«). Etični ali trajnostni ali družbeno odgovorni pristop k investiranju postaja najpomembnejši investicijski trend naše generacije, ki bo revolucionarno spremenil način poslovanja finančne industrije.

Kako primerljivi so donosi?

Predvsem v zadnjih petih letih je prišlo do neverjetne eksplozije zanimanja za družbeno odgovorno investiranje v investicijski javnosti. Med podpisniki načel odgovornega investiranja Združenih narodov (UNPRI) je danes že 2400 finančnih institucij, ki upravljajo več kot polovico vsega finančnega premoženja.



Za vlagatelje je pri naložbenem pristopu ESG najpomembnejše vprašanje, kako primerljive donose lahko pričakujejo od svojih trajnostnih portfeljev v primerjavi s splošnimi delniškimi trgi? Odgovor na to vprašanje v resnici ni tako preprost in enopomenski, kot se zdi na prvi pogled.



Izmed 2200 akademskih študij, ki so bile v zadnjih 40 letih objavljene na to temo, jih več kot 90 odstotkov ugotavlja, da imajo kazalniki ESG pozitiven ali nevtralen vpliv na finančne donose. Po drugi strani je matematično dejstvo, da bi morali biti naši tveganju prilagojeni donosi nižji, če se bomo zavestno odpovedali delu naložbenega portfelja. Vlagatelji, ki si ne želimo več mazati rok z neetičnimi naložbami (tobak, orožje, fosilna goriva, umazana industrija ...), se pri razprodaji teh naložb zavestno ne oziramo na fundamentalne dejavnike in jih potencialno (raz)prodajamo pod pošteno ceno. Na drugi strani imamo kupce teh neetičnih naložb, ki jim grozi zmanjšanje ugleda, zato bodo načelno zahtevali ustrezno premijo kot presežni donos.

20-odstotna rast prilivov

Družbeno odgovorni skladi ESG so v zadnjih letih največja uspešnica med investicijskimi skladi. Pravzaprav so v globalnem merilu edina kategorija, ki dosega razcvet v pravem pomenu besede, saj rasti čistih prilivov že nekaj let presegajo 20 odstotkov na leto, letos pa naj bi pritegnili neverjetnih 30 odstotkov vseh svežih naložbenih prilivov.



Družbeno odgovorno investiranje je zmagovalno za vse udeležence, saj prinaša konkretne in oprijemljive koristi za naš zeleni planet, okolje in družbo, prav tako pa nič ne kaže, da bi se morali vlagatelji na račun etičnega pristopa k investiranju zavestno odrekati donosom na finančnih trgih.