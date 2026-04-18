Zmanjšanje števila delovnih mest v tehnološkem sektorju je resen problem

Kljub uvajanju umetne inteligence tehnološka delovna mesta ne bodo izginila, pač pa se širijo po celotnem gospodarstvu.

Ameriška tehnološka industrija je na stopnji zmanjševanja števila delovnih mest. Podjetje Oracle, ki si prizadeva za položaj vodilnega ponudnika storitev v oblaku, je pred kratkim napovedalo opustitev več tisoč delovnih mest. Block, priljubljeno podjetje na področju digitalnih plačil, bo odpustil več kot štiri tisoč zaposlenih, kar predstavlja skoraj polovico njegove delovne sile. Tudi Amazon in Meta sta napovedala val odpuščanj. Od leta 2022 do leta 2025 sta ti dve podjetji skupaj s petimi drugimi velikani tehnološke »veličastne sedmerice« komaj povečali število zaposlenih. V San Franciscu, svetovni prestolnici tehnologije, se je skupno število zaposlenih tako v tehnologiji kot širše od začetka leta 2023 znižalo za tri odstotke. Vzrok ni to, da je tehnološka industrija v krizi, kot ...