Znana je nova cena pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv se bodo opolnoči zvišale, vlada pa je z današnjim znižanjem trošarin rast cen nekoliko ublažila. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za tri cente na 1,466 evra, liter dizelskega goriva za 6,3 centa na 1,528 evra in liter kurilnega olja za 8,8 centa na 1,159 evra.

Nove cene bodo veljale do vključno 23. marca 2026, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Če cen ne bi regulirali in trošarin ne bi znižali, bi bilo po ocenah za liter 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina treba odšteti okoli 1,576 evra, za liter dizla okoli 1,702 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,342 evra.

To po izračunih ministrstva pomeni, da bo uporabnik pri 50 litrih bencina prihranil približno 5,50 evra, pri 50 litrih dizelskega goriva približno 8,70 evra, pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja pa 183 evrov.

Vlada je na dopisni seji trošarino za 95-oktanski bencin znižala na 0,47457 evra za liter (pred spremembo 0,49934 evra), trošarino za dizelsko gorivo na 0,36277 evra na liter (pred spremembo 0,43869 evra) in za liter kurilnega olja na 0,11180 evra (pred spremembo 0,17700 evra).

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko še naprej znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

V pričakovanju novih cen pogonskih goriv in podražitve zaradi skokovite rasti cen nafte v luči vojne na Bližnjem vzhodu je bilo v zadnjih dneh na bencinskih servisih po državi precej povečano povpraševanje. Ponekod je zaradi tega občasno zmanjkovalo predvsem dizelskega goriva. V obmejnih območjih na severu države so k občutno povečanemu povpraševanju prispevali tudi vozniki iz sosednjih krajev v Avstriji.

Polnjenje jeklenih konjičkov v Sloveniji bo s torkom sicer ugodnejše kot v vseh okoliških državah. Čeprav sta tako Hrvaška kot Madžarska cene pogonskih goriv omejili, bo cena v Sloveniji nekoliko nižja. Na Hrvaškem bo cena 95-oktanskega goriva s torkom pri 1,50 evra za liter, cena dizla pa pri 1,55 evra za liter. Približno takšna bo cena teh dveh goriv s torkom tudi na Madžarskem, vendar pa le za vozila, registrirana v vzhodni slovenski sosedi.

Še bistveno večja je razlika v ceni v primerjavi z Italijo in Avstrijo. V sosednji Furlaniji-Julijski krajini je tako cena dizla v povprečju že pri skoraj dveh evrih za liter, cena bencina pa pri nekaj manj kot 1,80 evra. V sosednjih avstrijskih zveznih deželah pa so bile cene bencina zvečer pri 1,70 evra ali nekoliko pod to ravnjo, cene dizla pa ponekod že tudi pri 1,90 evra ali več, je poročala STA.