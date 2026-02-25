Znana slovenska papirnica gre v stečaj

Okrožno sodišče v Krškem je danes začelo stečajni postopek nad papirnico Vipap Videm Krško in za stečajno upraviteljico imenovalo Saro Pušenjak Petek. Upniki lahko terjatve prijavijo do vključno 25. maja, je razvidno iz objave na Ajpesu.

Zaradi finančnih težav družbe je že sredi lanskega decembra obstala proizvodnja, večino delavcev pa so poslali na čakanje. Vodstvo družbe je takrat izrazilo prepričanje, da bi morala krška občina odkupiti biološki del Vipapove čistilne naprave, s čimer bi družba dobila sveži kapital. Občina trdi, da te obveznosti nima.

Krška papirnica se je s finančnimi težavami sicer soočala že več let. Junija 2021 je postala kapitalsko neustrezna, hkrati pa se je njena likvidnost toliko poslabšala, da je ena od dveh čeških lastnic papirnice – družba je bila od leta 1996 v lasti češkega kapitala oziroma družb Vipap Holding in Vipap CZ – septembra istega leta kot upnica vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave.

V njenem okviru je družba dobila tudi nove lastnike. Konec leta 2024 je imelo največji (nekaj več kot 25-odstotni) lastniški delež krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak, sledili so Astra Invest z nekaj več kot 23-odstotnim deležem, Kompas Shop z nekaj več kot 16-odstotnim in Induplati s skoraj 15-odstotnim lastniškim deležem.