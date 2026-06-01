Znani so prejemniki inženirske iskre

Ustvarjalnost, inovativnost in interdisciplinarno razmišljanje postajajo ključne kompetence prihodnje družbe, zato je navduševanje mladih za poklice s področij naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM) ena ključnih razvojnih prioritet družbe. V Sloveniji jih je nujno spodbujati, saj analize kažejo, da ustvarjalnost mladih pri nas ostaja med najnižjimi v EU.

Priznanja inženirska iskra, ki so jih letos podelili sedmič v okviru iniciative Inženirke in inženirji bomo, promovirajo prav to. Prepoznavajo in izpostavljajo posameznike, projekte, prebojne ali izvirne prakse oziroma dogodke, ki pomembno pripomorejo k razvoju, veljavi in navduševanju za inženirski poklic ter inovativnost v družbi. S tem pa prispevajo k spodbudnejšemu okolju za razvoj radovednosti, ustvarjalnosti in poguma za porajanje novih idej pri mladih.

Mladi v Sloveniji po ustvarjalnosti zaostajajo za vrstniki v EU, iniciative pospešujejo napredek.

Pametna čelada

Inženirsko iskro je strokovna komisija podelila projektu Pametna čelada Mark II učencev ljubljanske osnovne šole Vide Pregarc. Nastal je v okviru interesne dejavnosti LegoRobotika, z njim pa so zmagali tudi na državnem tekmovanju Popri.

Peter Volasko (ministrstvo za vzgojo in izobraževanje) je podelil glavno priznanje učencema OŠ Vide Pregarc, Tobiji Holcarju in Svitu Bobku, za projekt pametna čelada Mark II. Foto Andrej Križ

Pametna čelada je inovativna zaščitna oprema za jamarje in arheologe, ki omogoča samodejno prilagajanje osvetlitve, zaznavanje nevarnih plinov ter 3D-modeliranje podzemnih prostorov. Učenci s Tobijem Holcarjem in Svitom Bobkom na čelu, ki sta bila vodilni sili ekipe pri razvoju, so ustvarili tudi delujoča prototipa ter izdelek patentirali.

Priznanja najboljšim magisrtantom Inženirska zbornica Slovenije bo danes, 1. junija, na slavnostni prireditvi Dan inženirjev prihodnosti 2026, podelila priznanja za najboljša magistrska dela mladih inženirk in inženirjev tehničnih strok. Pod sloganom »Gradimo na znanju« bodo v ospredju mladi inženirji, ki z magistrskimi deli obravnavajo konkretne izzive sodobne družbe: varnost mostov in stavb, potresno odpornost, učinkovitejšo rabo energije, zanesljivost elektroenergetskih sistemov, digitalizacijo projektiranja ter varno uporabo satelitske navigacije, pojasnjujejo na inženirski zbornici. Za priznanj se bodo potegovali Danijel Kirn, Iva Meglič, Eva Munda, Kaja Pevec, Anamarija Poll, Martina Stopar in David Virag za področja gradbeništva, okoljskega, prometnega in gospodarskega inženirstva; Anja Fink, Žan Frumen, Rok Jezovšek, Žiga Mežnar in Diana Tomše s področja strojništva in gospodarskega inženirstva; Nina Bobić, Luka Gačnik, Tadej Gusel, David Hožič, Andrej Hrvatin, Urban Naveršnik, Vid Pejovnik, Nik Plešivčnik, Jernej Sabadin, Simon Strmšnik, Gal Štempihar in Stela Ugrinčić s področja elektrotehnike ter Maja Filač, Simon Jeraj in Sara Šopar s področja geodezije in geoinformatike.

Korak k robotiki in tehnologijam

Priznanje je prejel učitelj in mentor Dominik Trstenjak z osnovne šole Pod goro v Slovenskih Konjicah, ki skozi program First Lego Liga mladim približuje robotiko in tehnologijo, spodbuja jih pri samostojnem razmišljanju in razumevanju, da so najboljše ideje pogosto plod sodelovanja, vztrajnosti in pripravljenosti na učenje iz napak.

Dominik Trstenjak je prejel glavno priznanje za mentorstvo mladih iz rok Zdravke Zalar, predsednice iniciative Inženirke in inženirji bomo. Foto Andrej Križ

Mladi pod njegovim mentorstvom razvijajo rešitve, ki odgovarjajo na resnične potrebe družbe, na primer pripomoček za pomoč gibalno oviranim, ki so ga registrirali kot evropski model pri uradu EU za intelektualno lastnino.

Umetna inteligenca v praksi

Projekt PUMICE, Pouk s ščepcem umetne inteligence, pa snuje ekipa računalničarjev, profesorjev, raziskovalcev in študentov v okviru laboratorija za bioinformatiko na ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko. Mladim na dostopen način približuje umetno inteligenco ter jo povezuje z vsakdanjim učenjem kot orodje za raziskovanje sveta, postavljanje vprašanj in reševanje problemov.

Glavno priznanje za projekt PUMICE je predstavnikoma projekta s FRI UL podelila Sabina Gros (Skupina BPT). Foto Andrej Križ

Kot je v utemeljitvi zapisala strokovna komisija, je izstopajoča vrednost projekta, da UI vključuje v različne šolske predmete ter spodbuja interdisciplinarno inženirsko razmišljanje, podatkovno pismenost in kritično presojo.

Posebne pohvale

Poleg priznanj so podelili tudi tri posebne pohvale oziroma častne omembe. Prejeli so jih učenci osnovne šole Ormož za razvoj koncepta pametnega nakupovanja, diplomirana inženirka strojništva Nuša Bremec za izobraževalno‑družbeno iniciativo ra.STEM ter Razvojni center Novo mesto za program navduševanja mladih za sodobne tehnologije. S praktičnim delom, raziskovanjem in ustvarjanjem jim omogočajo neposreden stik z inženirstvom.