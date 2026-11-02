Znani voditelj, brezplačen telefon: v past je stopilo 80 odstotkov ljudi

Obljuba brezplačnega telefona ali doživljenjske mobilne naročnine je lahko dovolj, da ljudje pozabijo na previdnost. Kako hitro zaupajo privlačni spletni ponudbi, je pokazala kampanja A1 Slovenija, v kateri je kar 80,8 odstotka obiskovalcev lažne nagradne igre poskušalo sodelovati. Tokrat je šlo za ozaveščanje, v resničnem napadu pa bi podobno ponudbo goljufi lahko izkoristili za pridobivanje osebnih ali bančnih podatkov. V A1 so z umetno inteligenco ustvarili videoposnetek voditelja Roberta Roškarja, ki je uporabnike vabil k sodelovanju v izmišljeni nagradni igri. Posnetek je dosegel več kot 60.000 ogledov, simulirano spletno stran pa je obiskalo skoraj 2000 ljudi. Namesto obrazca za zbiranje podatkov so obiskovalci po kliku prejeli pojasnilo o poskusu in nasvete za prepoznavanje ...