Znanje in reference za dobiček in strateško avtonomijo

V Družbi za obrambo, varnost in odpornost (Dovos) so zadovoljni odzivom slovenskih podjetij na njihov poziv, saj so prejeli 162 prijav. Kompetenc in znanja na slovenskem trgu ne manjka, težavo pa predstavlja dejstvo, da je med prijavljenimi mnogo manjših podjetij z individualnimi idejami, sklopi, rešitvami in tudi individualnimi interesi. Ugotavljajo, da bo za uspeh v prihodnosti pomembna moč združevanja.

Jože Kastelic, direktor slovenske družbe Uni&Forma, ki že skoraj 30 let izdeluje uniforme za specialne policijske in vojaške enote, je delil svoje izkušnje s številnih tujih trgov.

Vedo veliko, a vojna jih vedno nauči česa novega

Poleg pripadnikov obeh slovenskih specialnih enot njihova oblačila nosi več kot 80 odstotkov vseh evropskih specialnih policijskih enot. »Prisotni smo v Kanadi in v Ameriki, število ameriških enot SWAT v slovenskih oblačilih se bliža 400, oblačimo res najbolj elitne enote. Smo na Novi Zelandiji, v Avstraliji, na Kitajskem, v Tajvanu, Singapurju in tako naprej,« je dejal Kastelic in pojasnil, da je njihov uspeh posledica vključevanja znanja in inovativnosti v njihove izdelke.

Čeprav je podjetje v nemški lasti, ima sedež v Sloveniji, ministrstvo za obrambo in slovenska policija pa sta bili prvi organizaciji, ki sta družbi dali priložnost in reference za prodor na druge trge.

»Še pred nekaj leti, pred ukrajinsko vojno, smo veliko stavili na pametna oblačila, potem je pa dogajanje v Ukrajini to postavilo na glavo. Tudi naši oblačilni sistemi so tam in povratne informacije z bojišča kažejo, da ne želijo v svojih oblačilih imeti ničesar, kar je povezano z elektroniko in oddajanjem signalov, ker se jim tako prehitro razkrije lokacija,« poudarja Kastelic.

Vonj po vojni tudi v vesolju

Evropska vesoljska agencija, ki je v preteklosti v prvi vrsti zagovarjala civilne programe razvoja vesoljskih tehnologij, danes podpira tudi razvoj vesoljskih tehnologij za namene dvojne rabe, opaža Tomaž Rotovnik, direktor družbe Skylabs.

»Danes skupaj s slovenskimi partnerji in dobavitelji nekako že obvladujemo skoraj celotno satelitsko platformo do razreda 150 oziroma 300 kilogramov, a največji mejnik, ki smo ga lansko leto dosegli, je bila izstrelitev sto kosov opreme, torej satelitskih podsistemov podjetja Skylab za končnega kupca, končnega sistemskega integratorja,« pravi Rotovnik. Vsi sistemi, ki so jih poslali v vesolje, v celoti delujejo, podjetje pa si je uspelo zagotoviti polno zasedenost proizvodne linije za celotno leto vnaprej.

Brez energije na bojišču ni preživetja

Družba Robotina med drugim deluje na področju zagotavljanja neoviranega krmiljenja in upravljanja energetskih sistemov v težavnih razmerah, v luči sodelovanja s partnerji v zavezništvu Nato in Evropski uniji morajo elektroenergetski sistemi zagotavljati tudi povezljivost in interoperabilnost. Robotina ima s temi izzivi precej izkušenj.

Direktor Robotine Devid Palčič je poudaril, kako ceni sodelovanje s Slovensko vojsko: »Eno so razvojne dejavnosti, drugo pa preizkušanje, testiranje in reference ter znanje, ki jih lahko dobiš samo od vojske. Nihče od civilnih ljudi nima izkušenj, kot jih imajo ljudje, ki vsak dan s to opremo delajo v najtežjih razmerah.«

Rešujejo življenja v miru in v vojni

Družba Labena razvija biološka zdravila in genske terapije, tega ne bi mogla početi brez velikega razvojnega oddelka, ki sodeluje z različnimi zagonskimi podjetji in inštituti. Med njihovimi izdelki, ki so uporabni tako v miru kot v vojni, je test, s katerim posameznik v primeru pika klopa v nekaj urah lahko ugotovi, ali je bil klop kužen ali ne.

»Drugi produkt, ki ki ga tudi že tržimo, nam omogoča, da pred pitjem preverimo, ali je voda okužena s paraziti, bakterijami, virusi in podobnim,« pojasnjuje direktor Labene Borut Čeh.

Opozoril je, kakšne težave bi imela Evropa zaradi pomanjkanja zalog antibiotikov. Ker so ZDA svojim farmacevtskim družbam prepovedale proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila na Kitajskem, Čeh ne skriva upanja, da se bo slovenskim farmacevtom kmalu še bolj odprl zahodni trg. Spomnil je še, da imamo v Sloveniji veliko znanja pri upokojencih iz dveh največjih slovenskih farmacevtskih družb, ki bi ga lahko država s pridom uporabila pri svojih načrtovanih dejavnostih na področju dvojne rabe.