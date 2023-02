Zoom v četrtem četrtletju z več kot stomilijonsko izgubo

Ponudnik spletnih komunikacijskih storitev Zoom je v zadnjem četrtletju preteklega poslovnega leta vknjižil 104 milijone dolarjev (98 milijonov evrov) izgube. Prihodki so v četrtletju, ki se je za podjetje končalo z 31. januarjem, znašali 1,1 milijarde dolarjev (milijardo evrov), kar je štiri odstotke več kot pred enim letom.

Četrtletni dobiček podjetja je tako daleč od 490,5 milijona dolarjev, ki ga je Zoom pridelal med novembrom 2021 in januarjem 2022, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Platforma za videokonference je bila med podjetji, ki so imela koristi od izbruha pandemije covida-19. Zoom je bil prvotno razvit za uporabo v podjetjih, vendar je med pandemijo nenadoma postal izdelek za množični trg, ko so po vsem svetu začele veljati omejitve gibanja in se je razcvetelo delo od doma. Eksplozivna rast, ki je je bilo deležno podjetje, se je začela umirjati z odpravo protikoronskih omejitev.

V začetku tega meseca je Zoom napovedal, da bo zaradi negotovih gospodarskih razmer zmanjšal število zaposlenih za 15 odstotkov oziroma za približno 1300 ljudi. Da bi zmanjšali stroške, je družba obenem napovedala, da bo znižala plače in bonuse za vodilne v podjetju, še poroča DPA.