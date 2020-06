Zračne logistike tudi covid-19 ni prizemljil

DHL Express je vodilni svetovni ponudnik ekspresnih logističnih storitev. FOTO: Alexandre Dudath/DHL

Epidemija covida-19 je marsikoga zaprla med stene domačega stanovanja in prikovala pred računalnik, veliko »nujnih služb« pa je delovalo s še večjimi obremenitvami kot navadno. Mednje sodi tudi dostava pošiljk, saj se je obseg naročil vsega mogočega blaga po spletu zelo povečal.DHL Express, vodilni svetovni ponudnik ekspresnih storitev, se je minuli teden s posebno gesto zahvalil vsem zaposlenim med pandemijo covida-19. Eno od svojih letal, ki je ves čas letelo na evropskih progah, so opremili z mavričnim simbolom in veliko nalepko z napisom »Hvala«.»Navdušeni smo, da lahko izrazimo hvaležnost za naše pogumne ljudi ter za vse pogumno zdravstveno in negovalno osebje, ki zagotavlja, da bomo lahko delovali v sedanji svetovni krizi,« je povedal Alberto Nobis, izvršni direktor DHL Express Europe. »Zaradi njihovega prizadevanja smo sposobni ohraniti stabilnost dobavnih verig in kritične infrastrukture. S svojim posebnim letalom želimo poudariti našo globoko hvaležnost in spoštovanje do njihovih nesebičnih dejanj in pripravljenosti za delo.«DHL Express je s svojimi 260 letali med epidemijo dostavljal okoli milijon pošiljk na dan. Med njimi je bilo nekaj časovno kritičnih dobav medicinske opreme, ki bo sodelovala v boju proti širjenju koronavirusa in rešila čim več življenj, so sporočili iz podjetja.»Imamo edinstvene ljudi in edinstveno mrežo. Ponosni smo na oboje, saj gre za ključna stebra za podporo strankam pri najkvalitetnejših storitvah pri njihovem vsakodnevnem poslovanju in za premagovanje vsakršne krize,« je povedal Roy Hughes, izvršni podpredsednik mreže Network Operations Europe.