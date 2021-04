Zračni tovornjak

Dostava tovora z letali oziroma letalniki na električni pogon je v praksi vse bliže. Z letalnikom VTOL, ki ga je zasnoval Pipistrel, namerava na ta trg leta 2023 vstopiti kitajsko logistično podjetje SF Express in začeti prevoze na Kitajskem in v drugih državah, kjer deluje.



»Da je eno največjih logističnih podjetij za razvoj in izdelavo po meri prilagojenih letalnikov za zračni prevoz tovora izbralo Pipistrel, je veliko priznanje našemu znanju in dosežkom, pridobljenim v več kot desetletju dela v električnem letalstvu. Veselimo se, da bomo še bolj vključeni v strateške poslovne rešitve velikih svetovnih logističnih in transportnih podjetij, kjer bodo naši letalniki spremenili način prevoza tovora po zraku in pomembno vplivali na trajnostno dostavo in kakovost življenja,« je povedal Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor Pipistrela.

Trenutno poteka intenzivno načrtovanje vseh sistemov, tudi že zemeljska testiranja pogonskih sklopov ter priprava na izdelovanje glavnih komponent. Letalnik bo poletel prihodnje leto, ko Pipistrel pričakuje tudi dovoljenje kitajske letalske oblasti za komercialno uporabo.



Kupec je stik s podjetjem iz Ajdovščine vzpostavil sam. »Spoznal nas je prek naših drugih dosežkov na področju električnega pogona, informacij o razvoju letalnika za Uber in zmag na tekmovanjih agencije Nasa,« so povedali v Pipistrelu. Po zahtevah naročnika ima letalnik osem neodvisnih pogonskih sklopov za navpično poletanje, ki morajo omogočati varno uporabo letalnika do višine 2500 metrov. Inovativen inteligentni sistem za popolno samostojno brezpilotno upravljanje VTOL in avtomatski nadzor letenja pa je zasnovalo podjetje Amazilia Aerospace iz Münchna.

