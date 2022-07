Zunaj avtocest bo liter bencina cenejši za 10,3 centa, dizel za 10,8 centa

Cene 95-oktanskega bencina in dizla zunaj avtocest bodo s torkom nižje: za liter bencina bo treba odšteti 1,62 evra, kar je 10,3 centa manj, za liter dizla pa 1,70 evra, kar je 10,8 centa manj, so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Te cene bodo veljale do 1. avgusta. Na avtocestnem križu trgovci cene oblikujejo prosto.

Skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov so zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene tudi marže trgovcev, in sicer na 0,0591 evra pri litru dizla ter na 0,0607 evra pri litru 98-oktanskega bencina.

Ceni dizla in 95-oktanskega bencina se izračunavata na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja med ameriškim dolarjem in evrom. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin in dizelsko gorivo, za dizelsko gorivo pa se šteje osnovno dizelsko gorivo brez dodatkov.

Cene naftnih derivatov so se v odzivu na precejšen padec cen nafte na svetovnih trgih v zadnjih 14 dneh nekoliko znižale, je bil pa učinek nanje zaradi padca tečaja evra glede na dolar manjši.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah se medtem še naprej oblikujejo prosto na trgu oziroma jih trgovci določajo sami. A od 24. junija veljata uredbi, s katerima se država tudi za dizel, ki ga trgovci prodajajo ob avtocestah, začasno odpoveduje prispevkoma za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. S tem je želela ob pozivih avtoprevoznikov doseči nižjo ceno dizla tudi ob avtocestah, od trgovcev pa je pričakovala tudi prilagoditev marž.

Časnik Finance je prejšnji teden poročal, da so se slovenski avtoprevozniki s komercialnimi dogovori z največjim trgovcem s pogonskimi gorivi v državi Petrolom dogovorili za cene dizla, ki ustrezajo cenam zunaj avtocest. V Petrolu so v odzivu zapisali, da gre za del njihove poslovne politike in da imajo takšen dogovor možnost skleniti tako domači kot tuji prevozniki.