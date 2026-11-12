ZZZS v prodajo deleža v Vzajemni?

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je imel na včerajšnji seji na mizi predlog nove strategije glede naložbe v družbi Vzajemna. Po seji upravnega odbora so javnost obveščali o likvidnostni stiski, novo strategijo glede deleža v zdravstveni zavarovalnici pa so zamolčali. Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se je na sredini seji seznanil, da ZZZS zaradi poslabšane likvidnostne situacije načrtuje zamik plačila dela letošnjih obveznosti v leto 2027, so po seji obvestili javnost. Po Zakonu o javnih financah in Zakonu o fiskalnem pravilu ZZZS ob koncu leta ne sme izkazovati dolga in mora poslovati v okviru potrjenega finančnega načrta, zato bodo prilagodili dinamiko plačevanja zapadlih obveznosti izvajalcem zdravstvenih storitev, ...