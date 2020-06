Prebojne so trajnostne, inovativne, pametne rešitve

20

novih ambasadorjev slovenskega gospodarstva naj bi dobili jeseni



Reprezentativna družina

Cvetober ambasadorjev Ambasadorji slovenskega gospodarstva in njihove prebojne rešitve, ki so prepričale Spirit:

Akrapovič: Visokotehnološke in ultralahke rešitve večje moči motorja, združene s privlačno, sodobno in vrhunsko obliko izpušnih sistemov (Izpušni sistem Evolution Line).

Alpina: Na podlagi lastnega znanja in razvoja oblikovana obutev za vrhunske smučarje tekače in biatlonce Elite 3.0.

AquafilSLO: Regenerirani poliamid ECONYL®.

Ekoart hiše: Masivne lesene stene IQ wood.

Elan: Zložljiva turna smučka Ibex Tactix.

Equa: EQUA Smart pametna steklenička za vodo.

Ljubljanske mlekarne: Zaprtje interne snovne zanke za embalažo TetraPak.

Lotrič meroslovje: Pametna merilna Sistema Exactum in Trames.

Luka Koper: Luka Koper kot zelena vstopna točka v osrčje Evrope.

Lumar IG: Koncept Lumar Zero Emission Living®.

Mali junaki (Hooray Studios): Kreativni razvoj personalizirane knjige za otroke in starše.

Mywater: Vzpostavitev pametne infrastrukture za filtracijo vode na javnih površinah.

Nordijski center Planica: Inovativen pristop k spreminjanju pasivnega preživljanja prostega časa v aktivnega in arhitekturni dosežek trajnostne gradnje.

Panorganix: Živa – nov način vzgoje in prodaje solate in zelišč.

Paradajz: Zelene rešitve pridelovanja paradižnika Lušt.

Pipistrel: Letalo na električni pogon, namenjeno šolanju pilotov Alpha Electro.

Plastika Skaza: Bokashi Organko 2 (BO2).

SWARCO LEA: Kooperativni mobilni LED znak spremenljive vsebine.

SETCCE: Platfoma za elektronsko podpisovanje dokumentov ePero®.



Nagrada, čast in zaveza

Marko Lotrič, Lotrič meroslovje, Ajda Cuderman, Spirit Slovenija, Simon Zajc, državni sekretar na MGRT, Maja Kalan Pongrac, Ljubljanske mlekarne, Jure Kranjec, Swarco Lea na predstavitvi Ambasadorjev slovenskega gospodarstva. FOTO Foto Uroš Hočevar/Delo

V prihodnje bo država finančno spodbujala projekte in investicije, ki vodijo v okolju prijazno zeleno gospodarstvo.



Država utira pot izvoznikom

Država bo tudi finančno spodbujala internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, je povedal državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc. FOTO Uroš Hočevar/Delo

Ljubljana – K prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, kreativno in trajnostno naravnane zelene države lahko veliko pomagajo podjetja s podobnim fokusom: na zeleno, ustvarjalno in pametno. Javna agencija Spirit Slovenija je zato v svojo nacionalno komunikacijsko kampanjo pod sloganom »I Feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« vključila najbolj prodorni del slovenskega gospodarstva. Včeraj jih je uradno predstavila javnosti.Na podlagi januarja objavljenega javnega poziva je agencija izbrala 19 podjetij in organizacij in jim zaupala vlogo ambasadorjev, ki bodo aktivno vključeni v promocijske aktivnosti slovenskega investicijskega in poslovnega okolja. V družino glasnikov slovenskega gospodarstva so jih pripeljale njihove trajnostne, inovativne in pametne rešitve, s katerimi bodo lahko bistveno pripomogli k večji prepoznavnosti Slovenije, njeni pozitivni podobi ter k promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja.Kot je na predstavitvi povedala direktorica Spirita, si Spirit nenehno prizadeva spodbujati konkurenčnost slovenskih podjetij predvsem na tujih trgih in jih pozicionirati pod državno blagovno znamko. Podjetja namreč veliko laže vstopajo na trge, na katerih je njihova matična država prepoznana in uživa ugled.Kaj pa prinaša naziv izbranim podjetjem? Spirit jih bo pozicioniral kot vzorčne predstavnike slovenskega gospodarstva na strateških izvoznih in investicijskih trgih kot zaupanja vredno in zanesljivo poslovno okolje, sporočila pa bo podkrepil s predstavitvijo njihovih najboljših rešitev. Predvsem je to brezplačna promocija na globalnem trgu pod državno znamko »I feel Slovenia«, konkretno, udeležba na številnih skupinskih sejemskih nastopih, v mednarodnih projektih in predstavitev v nacionalnih paviljonih, ki jih organizira država.Prva skupina glasnikov je zelo pestra in ustreza podobi celotnega gospodarstva. V njej so mikro, mala in srednja kot tudi velika podjetja, zagonska in rastoča ter tista, ki so v zreli fazi razvoja. Prihajajo iz različnih dejavnosti, regijsko pokrivajo celotno Slovenijo ter tako krepijo razvojni potencial na regionalni in lokalni ravni. Skupno jim je, da so visokotehnološka in trajnostno naravnana, njihovi visoko kakovostni izdelki in storitve so plod domačega znanja.Drugi javni poziv bo Spirit objavil jeseni, pričakujejo, da se bo krog ambasadorjev podvojil. V Spiritu imajo že nove kandidate, ki bi si zaslužili ta laskavi naziv, zato jih vabijo v ta krog, da bodo v svoje marketinške aktivnosti in promocije vključili emblem Ambassador Green. Creative. Smart. / Ambasador Zelena. Ustvarjalna. Pametna.In kako glasniki sprejemajo svojo novo vlogo, kaj od nje pričakujejo? Odgovori treh njihovih predstavnikov so si bili podobni: za vse je ta odlična marketinška priložnost nagrada, čast in zaveza, da poslanstvo upravičijo z novimi trajnostnimi, kreativnimi in pametnimi rešitvami.Kot je poudariliz podjetja Lotrič meroslovje, bodo njihovi izdelki in storitve lahko nadoknadili izpad slabo plačanih delovnih mest. Pot v boljšo prihodnost pa vodi tudi prek drobnih dejanj in vključevanja vseh sodelavcev. Prek njihovega razumevanja, kaj je prihranek, »da drobna kapljica vode spreminja podobo pokrajine«. Lotrič verjame, da smo kot družba dovolj zreli, da obrnemo tok sprememb v prid zelene prihodnosti, pri čemer ima gospodarstvo pomembno vlogo.Zaiz Ljubljanskih mlekarn ambasadorstvo ne pomeni le večje prepoznavnosti v tujini, kamor prodajo polovico proizvodnje, ampak se s tem potrjujejo tudi na domačem trgu. Okoljsko naravnani so bili že, preden je to postalo »in«. Njihova usmeritev v ekološke izdelke je spodbudila spremembe v celotni prehranski verigi. Podjetje s svojimi poslovnimi potezami spodbuja prehod v ekološko prirejo mleka. Vodilo so jim zadovoljni potrošniki, hkrati pa dobra pozicija v veliki mednarodni skupini, katere član so Ljubljanske mlekarne.Podjetje Swarco Lea je že desetletje dobro pozicionirani član mednarodnega konzorcija Swarco, v katerem sodeluje pri postavljanju vizije o pametnih in končnim uporabnikom prijaznih cestah. Z vključitvijo v kampanjo »Green. Creative. Smart.« želi po besedah, vodje razvoja v podjetju Swarco Lea, znotraj mednarodne korporacije, katere izdelki so trajnostni, storitve pa inovativne in pametne, promovirati slovensko znanje, tehnologijo in rešitve na ključ.Dejavnosti podjetij, ambasadorjev slovenskega gospodarstva, nas bo v prihodnosti postavilo na zemljevid. Vsa Evropa gre v smer zelenega in pametnega in hoče biti vodilna, tako da bo tista država, ki se bo znotraj Evrope umestila kot zelena, pametna in kreativna, imela dodatno prednost, je med drugim poudaril, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.Na celoviti viziji Slovenije kot zelenega, ustvarjalnega in pametnega gospodarstva temelji tudi vladni program spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva od 2020 do 2024, ki je v pripravi. Med strateškimi cilji je, meni Zajc, izboljšana mednarodna prepoznavnost Slovenije kot gospodarske blagovne znamke.Kot je na predstavitvi ambasadorjev gospodarstva še poudaril minister, se slovenska podjetja in gospodarstvo kot celota soočajo s slabo globalno prepoznavnostjo ne le v smislu tržnih deležev, ampak tudi prepoznavnosti Slovenije kot blagovne znamke: »Zato si bomo prizadevali tudi za izboljšano internacionalizacijo prebojnih rešitev, ki izhajajo iz raziskav in razvoja ter iz inovacij, ter za povečano prepoznavnost storitev, ki jih ekosistem za podporo internacionalizaciji nudi domačim podjetjem, zlasti malim in srednje velikim.«V prihodnje bo država finančno spodbujala projekte in investicije, ki vodijo v okolju prijazno zeleno gospodarstvo, tako z razvojem tehnologije kot z uvedbo zelenih procesov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je imelo v ta namen že v tej finančni perspektivi skupaj z izvajalskimi institucijami predvidenih dobrih 134,5 milijonov evrov sredstev, od tega 84,5 milijona evrov nepovratnih in 50 milijonov evrov povratnih.Pandemija koronavirusa je letos korenito posegla v gospodarske tokove po svetu, zato bo po besedah Simona Zajca treba iskati nove, drugačne načine za oživitev poslovanja in nove priložnosti za sklepanje poslov. Ministrstvo skupaj s Spirit Slovenija in ostalimi partnerji intenzivno pripravlja nacionalni projekt predstavitve slovenskega gospodarstva in podjetij na svetovni razstavi Expo Dubaj, ki bo prihodnje leto. »To bo vsebinsko najbogatejši nastop Slovenije na kateremkoli dogodku svetovnega ranga od njene osamosvojitve dalje, ki bo slovensko gospodarstvo predstavljal v najboljši luči, in bo odlična odskočna deska za promocijo Slovenije kot celote. Obenem bo ponujal konkretne poslovne priložnosti posameznim podjetjem, ki si želijo poslovati s tujino.«