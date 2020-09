S konferenco Izvozniki 2020 končujemo poslovno kampanjo

Delo vabi na izvozno konferenco

Medijska hiša Delo vabi na brezplačno izvozno konferenco z naslovom Gospodarstva Srednje in Vzhodne Evrope: Prostranstva neizkoriščenih priložnosti v novi dobi, ki jo organizira skupaj s programskim partnerjem Inštitutom za strateške rešitve. Prireditev boz začetkom ob 9. uri. Neposredni prenos poslovne konference boste lahko spremljali na Delovi spletni strani . Več informacij o dogodku je dostopnih na spletni povezavi konference

Regija kot ključna prednost v izzivih trenutnega časa

Razumeti potrošnika v regiji

Kako izvesti prehod v regijske verige z visoko dodano vrednostjo

Medijska hiša Delo bo v, s poslovno konferenco Izvozniki 2020 zaključila večmesečno poslovno kampanjo na temo Gospodarstva držav Srednje in Vzhodne Evrope: Prostranstva neizkoriščenih priložnost. Udeležence konference, ki jo pripravljamo skupaj s programskim partnerjem Inštitutom za strateške rešitve (ISR), bodo pozdravili, glavni direktor Dela,, direktor ISR in, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).Udeležence bo uvodoma nagovoril minister za zunanje zadeveosrednja govornica pa bo, glavna ekonomistka pri Evropski banki za obnovo in razvoj (EBRD).Na prvem panelu bodo udeleženci predstavili, kako je pandemija covida-19 vplivala na gospodarske in družbene razmere v regiji in ali se je dogajanje v regiji v čem razlikovalo od dogajanja na bolj izpostavljenih globalnih trgih ter kje so strateško gledano ključne priložnosti za poslovanje. Govorci bodo, predsednik uprave Sava Re,, direktor Atlantic Droge Kolinske in podpredsednik za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo v Atlantic Grupi,, predsednik uprave SID banke,, direktor podjetja Riko in, predsednik uprave Coface PKZ zavarovalnice.V okviru drugega panela bomo iskali odgovore na vprašanja, ali je pandemija covida-19 spremenila potrošnika, ali obstaja regionalni potrošnik kot kategorija, ki jo morajo imeti podjetja v mislih, ko delujejo v regiji ter pri katerih je treba upoštevati določene kulturne razlike in s tem povezano percepcijo ter temu prilagoditi poslovni pristop. Na vprašanja bodo odgovarjaliiz Atlantic Grupe,iz Opportunity Network in, vodja prodaje rondelic v Talumu.Tretji panel bo odprl razravo o tem, kako izvesti prehod v regijske verige z visoko dodano vrednostjo. Poslovno gledano v trenutnih razmerah pandemije covida-19 lahko govorimo o regiji, ki je mnogo več kot samo laboratorij za preizkušanje rešitev, ki jih razvijajo podjetja. Gospodarstva Zahodnega Balkana se v trenutnih razmerah kažejo kot strateška smer za povezovanje slovenskega gospodarstva in to zaradi prezrtosti (razvitih zahodnih gospodarstev) ter s tem bistveno manjše izpostavljenosti globalnim tveganjem in dobrega vpogleda, ki ga ima na Zahodni Balkan slovensko gospodarstvo, poznavanja lokalnega okolja in razmeroma dobro usposobljene delovne sile. Govorci na panelu bodo, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo,, glavni ekonomist GZS,, izvršni direktor za Slovenijo v Intereuropi in, član uprave družbe Kolektor Group.