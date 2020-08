Spirit začasno zaustavil sprejemanje vlog za digitalizacijo

Ljubljana - Javna agencija Spirit Slovenija je zaradi izjemno velikega interesa in števila prejetih vlog začasno zaustavila prejemanje vlog iz javnega poziva za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih. Agencija je namreč do vključno petka prejela kar 156 vlog v skupni vrednosti 1.342.854,49 evrov, medtem ko je bilo razpisanih sredstev za 800.000 evrov.Kot so pojasnili na Spiritu, bodo vloge, ki so jih prijavitelji oddali pred začasno ustavitvijo prejemanja vlog, obravnavane skladno z določili javnega poziva. Spirit je sicer medtem že pričel s postopkom pridobitve dodatnih finančnih sredstev. Ko bodo dodatna sredstva odobrena, bo informacija o o ponovnem odprtju javnega poziva objavljena na spletni strani agencije.Javni poziv predstavlja ukrep, namenjen blaženju posledic pandemije covid-19, sofinanciran pa je s pomočjo sredstev Republike Slovenije in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.Podjetja iz Vzhodne kohezijske regije so poslala 67 vlog v skupni vrednosti 593.969,89 evrov, medtem ko je bilo razpisanih 441.520 evrov. Podjetja iz zahodne kohezijske regije pa so poslala 89 vlog v skupni vrednosti 748.884,60 evra, medtem ko je bilo razpisanih za 358.480 evrov sredstev.Spirit je zato z 8. avgustom začasno ustavil prejemanje vlog na javni poziv, katerega predmet je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19) za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.