Številni investitorji se zanimajo za vlaganje v Sloveniji

Država bi lahko stimulirala razvoj zavarovalnih instrumentov

Sinergije s podjetji

Ljubljana – Pandemija novega koronavirusa je zelo prizadela tudi slovenske izvoznike. Najprej zaradi prekinjenih dobavnih verig, nato zaradi prepovedi potovanj ter zmanjšanja povpraševanja in števila naročil, ki bo še trajalo. Agencija Spirit zagotavlja pomoč izvoznikom. Spirit se ukvarja tudi s privabljanjem tujih investitorjev. Največ povpraševanja potencialnih investitorjev je iz Nemčije, Avstrije, Italije in Japonske, zanimajo jih srednje velike investicije, je povedala direktorica Spirita»Zelo pomembno je, da se vsa podjetja in ljudje zavedajo, da medtem ko se je nekaterim promet zmanjšal za 20 ali 30 odstotkov, je drugim padel na nič prihodkov. Sredstva po državi so se preusmerjala v preživetje celotnega gospodarstva,« je dejala Ajda Cuderman in dodala, da zaradi epidemije nekaterih načrtovanih ukrepov niso mogli izvesti. Zelo smo si prizadevali, da so podjetja imela ažurne informacije o stanju na tujih trgih. Informacije redno objavljamo na Izvoznem oknu. Čez noč smo odprli spletno stran za pregledno objavo ukrepov različnih ustanov, ki jih podjetja lahko uveljavljajo. Ker se je vse selilo na splet, smo delali webinarje za razmere na italijanskem trgu, v Veliki Britaniji, na nemškem trgu.Podjetjem pomagamo pri digitalizaciji. Organiziramo in imamo pregled nad virtualnimi prodajnimi platformami, denimo spletnimi sejmi, je naštela sogovornica: »Veliko sejmov poteka po spletu, veliko so jih odpovedali, nekateri pa ostajajo. Oktobra in novembra je pet večjih dogodkov, na katerih se bodo predstavili grozdi od deset do trideset slovenskih podjetij. A nihče ne ve, kaj se bo zgodilo jeseni. Izvozniki se lahko prijavijo za sofinanciranje sejemskih nastopov ter tudi, denimo, za sofinaciranje »show-rooma« v tujini, torej prostora za promocijo slovenskih izdelkov in agenta, ki te prodaja.Spirit privablja tudi tuje vlagatelje. »Slovensko gospodarstvo promoviramo v tujini. Aktivnosti so trenutno usmerjene na trge Japonske in ZDA, kot je opredelila vladna strategija,« je povedala sogovornica. Dodala je, da zaradi brexita zelo veliko tujih vlagateljev odhaja z Otoka. Vse agencije s področja tujih investicij so na take priložnosti osredotočene.»V Sloveniji imamo dober pregled nad gospodarskimi conami. Osredotočamo se, da pripeljemo ne samo tistega, ki postavi nekaj in nekaj počne, ampak da pri tem preverimo, kaj je sinergija v tisti poslovni coni. Yaskawa, denimo, dela robote in potrebuje pločevino. Zakaj ne bi ob Yaskawini tovarni v Kočevju postavili proizvodnjo pločevine, saj je župan poskrbel za prostor. S tem se zmanjšujejo izpusti ogljikovega dioksida, skrajšujejo se dobavne poti in v Sloveniji se ustvarjajo delovna mesta. Iščemo greenfield in brownfield investicije v industrijo z visoko dodano vrednostjo. V tujini mi velikokrat postavijo vprašanje, zakaj se branite kateregakoli vlagatelja. Ker vsakega tudi ne potrebujemo,« je pojasnila Ajda Cuderman.Po investicijah v Sloveniji iz tujine sprašujejo predvsem iz Nemčije, Avstrije, Italije in Japonske, s katero slovenska država v zadnjih letih na gospodarskem področju veliko sodeluje.Poleg novih tujih investitorjev, ki želijo bodisi kupiti slovensko podjetje bodisi na novo postaviti dejavnost, sta v Sloveniji še dve vrsti investitorjev, in sicer domači ter dosedanji investitorji, ki se pri nas širijo, je dejala sogovornica. »Za vsak tip investicije imamo več deset potencialih investitorjev, ki se zanimajo za investiranje. A to ni odvisno le od agencije, ampak tudi od projektov, ali dobijo okoljska dovoljenja, ali prostorski načrti dovoljujejo izgradnjo objektov, ali bodo dobili dovolj finančne podpore in tako dalje.«