Izzivi trajnostno naravnanih javnih naročil

Določitev posameznih meril prepuščeno naročniku

Kako poteka trajnostno javno naročanje smo preverili v družbi Eles, ki je hrbtenica slovenskega elektroenergetskega sistema. Z znanjem, strokovnim pristopom in napredno tehnologijo namreč skrbijo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. Pravijo, da s tem povezujejo ljudi in zagotavljajo kakovost življenja.V družbi, kot pojasnjujejo, strateško, odgovorno in trajnostno načrtujejo, gradijo in vzdržujejo slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih ravneh: 400 kV, 220 k V in del 110 kV.Pri nabavni politiki pa so v Elesu zavezani uporabi zakona o javnem naročanju. »Pri trajnostnem javnem naročanju odločitve temeljijo na usklajenem okoljskem in ekonomskem vidiku ter širši družbeni sprejemljivosti. V razpisnih dokumentacijah so podani pogoji in merila za izbor ponudnika. Javno naročilo se odda na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki se jo ugotovi, na primer, na podlagi cene, stroškov v življenjski dobi ali meril, ki se nanašajo na kakovost, socialne in okoljevarstvene dejavnike. Za določene vrste storitev, denimo arhitekturne in inženirske storitvene, se ne sme uporabljati zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila,« pojasnjujejo v družbi.Naročniku je prepuščena določitev posameznih meril, na podlagi katerih bo naročnik v konkretnem primeru poiskal najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. »Vendar to ne pomeni, da ima(mo) neomejeno svobodo pri izbiri najugodnejše ponudbe. Zagotoviti moramo, da so merila za izbiro in z njimi povezane metode vrednotenja ponudb določene na način, ki omogoča objektivno primerjavo in ocenjevanje ponudb.«V družbi Eles z upoštevanjem dobre prakse iščejo, kaj v določenem primeru predstavlja največjo korist za vloženi denar. »Iščemo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo (ekonomsko najugodnejša ponudba), tehtamo prednosti oziroma slabosti, iščemo optimalno razmerje posameznih parametrov ter omogočamo nastop usposobljenim in izkušenim ponudnikom na razpisih. Hkrati skrbimo, da ob uporabljenih merilih vedno zagotovimo medsebojno primerljivost ponudb.«Med ključnimi strateškimi cilji Elesa je tudi uskladitev investicijskih politik in upravljanja sredstev s trajnostnimi cilji. Z določitvijo meril pri javnem naročanju pa, kot pravijo, podpirajo in vsaj posredno omogočijo učinkovitejše doseganje tega strateškega cilja.