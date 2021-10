Koristi celovite podpore IT, OT in IKT storitev

Obljublja večjo prilagodljivost po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča preprosto dodajanje »stvari«, od enostavnih senzorjev do na primer brezpilotnih letalnikov.

Sistem je zasnovan v obliki platforme, ki združuje funkcionalnost, vmesnike in tudi zaračunavanje.

V začetnih fazah načrtovanja IoT rešitev, ki jih običajno označujemo z izrazom »pametne«, npr. pametno mesto, pametna tovarna, pametno omrežje …, je preprosto spregledati pomemben vidik – zanesljivost delovanja. Ob tem se pojavi kopica vprašanj: Kako izvajati tehnično podporo, ko je vzdrževanje tehnološke (strojne in programske) infrastrukture nepogrešljivo? Kdo spremlja sistem, da bi odkril oziroma še bolje, predvidel težave? Kdo sproži verigo podpornih ukrepov, ki ublažijo ali odpravijo težave, preden postanejo nedopustne za nemoteno delovanje celotnega sistema?

Industrije IT, OT in IKT imajo na splošno preverjen odgovor na ta izziv, in sicer zavezo k zagotavljanju visoke ravni storitev (ang. SLA). Takšen dogovor med ponudnikom infrastrukture in uporabnikom določa vrsto jamstev, ki jih ponudnik zagotavlja v obliki pripravljenosti in odzivnosti na tehnične težave.

Zaradi razvoja se ob združevanju svetov IT, OT in IKT (kot so internet stvari, »Edge computing«, računalništvo v oblaku ter digitalni dvojčki) postavlja vprašanje, kako sinhronizirati posamezne dogovore o ravneh storitev, saj je veriga le tako močna, kot je močan njen najšibkejši člen.

FOTO: BeeIN

Posebna pozornost je tako na primer namenjena varnosti omrežij in odkrivanju vdorov, saj vstopne točke OT niso nujno fizično zaščitene in jim je treba nameniti pozornost ter ustrezno upravljati dostope.

BeeIN, kot prvi slovenski operater, ki se ukvarja z digitalizacijo industrij, verjame, da je njegova temeljna odgovornost ponuditi celovitost zagotavljanja ravni storitev, ki upoštevajo ta tehnološki razvoj in njegove izzive ter zagotavljajo vzdržljivost infrastrukture v obliki, na kateri lahko uporabniki gradijo in uporabljajo vse prednosti novih sistemov.

Za pogovor vam bomo na voljo tudi na prihajajočem dogodku »Javne investicije 2021«. Svoje ideje pa nam lahko tudi preprosto napišete na elektronski naslov info@beein.si.

Naročnik oglasne vsebine je BeeIN d.o.o.