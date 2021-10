Multiplikator gospodarske rasti so tudi javne investicije

Medijska hiša Delo z današnjo poslovno konferenco zaključuje večmesečno poslovno kampanjo z naslovom Javne investicije kot multiplikator gospodarske rasti. Soorganizator konference je Gospodarska zbornica Slovenije.

Udeležence konference, ki bo potekala v živo, prenašali pa jo bomo tudi po spletu, bo pozdravil‎ Stojan Petrič, direktor medijske hiše Delo, zatem pa bo imel slavnostni nagovor‎ Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo.

O gradbeni industriji kot multiplikatorju gospodarske rasti bo govoril dr. Jože P. Damijan, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, zavarovanje projektov s področja javnih investicij pa bo predstavil Damir Pelak, generalni direktor družbe GrECo International. Zatem bo o financiranju in spodbujanju javnih investicij govoril mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke, o revizijskih postopkih javnih naročil pa Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

Na dopoldanski okrogli mizi na temo Kako izkoristiti javne investicije za krepitev gospodarske rasti po koronski krizi pa bodo sodelovali Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, Kristjan Mugerli, direktor podjetja Kolektor CPG, mag. Gregor Ficko, direktor GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala ter dr. Jože P. Damijan, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Pametna energetika

Popoldanski del konference bo namenjen energetiki. Najprej bodo primere slovenskih in mednarodnih projektov s področja pametnih omrežij predstavili mag. Ana Vučina Vršnak, izvršna direktorica Energetske zbornice Slovenije, dr. Andrej Gubina, profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ter mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles.

Predstavitvam bo sledila okrogla miza z naslovom Pametna energetika – izzivi in priložnosti pri doseganju zelene preobrazbe slovenske energetike, na kateri bodo mnenja soočili‎ Peter Novak, prokurist in direktor komerciale v podjetju Kolektor Etra, dr. Andrej Gubina, profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, mag. Aleksander Mervar, direktor družbe Eles, in mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID banke.