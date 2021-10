Pokrivanje tveganj v življenjskem ciklu projekta obnovljive energije

2

Damir Pelak, generalni direktor GrECo International. FOTO: Leon Vidic/Delo

Podjetje GrECo je z 58 pisarnami prisotno v 16 državah, ki jih upravljajo iz sedeža na Dunaju. Njihova največja konkurenčna prednost pa je mednarodnost in specializacija. So posredniki in svetovalci za industrijska zavarovanja, poleg tega so dejavni tudi kot pozavarovalni posredniki, ocenjevalci tveganj in razvijalci programskih rešitev za zavarovanja za potrebe strank.Generalni direktor GrECo Internationalpojasnjuje, da ima podjetje poseben oddelek, specializiran za obnovljive vire, nudijo pa gladko obvladovanje tveganj in zavarovalniške storitve, ki pokrivajo tveganja v celotnem življenjskem ciklu projekta obnovljive energije, od samega načrtovanja in gradnje do vzdrževanja in razgradnje. »Pokrivamo vse, od vetrne in solarne energije do bioenergije, hidro- in geotermalne energije, pa vse do tehnologij CCS (zajem in hramba CO), usmerili pa smo se tudi na hranilnike energije in pametna omrežja.« Tako pomagajo predvideti izzive, katerih rešitve so med projektom pogosto težko izvedljive in drage.Družbam omogočamo specializirane rešitve, kot je zavarovanje v primeru degradacije, ko lastnosti postavljene fotovoltaične elektrarne ne dosegajo prvotno navedenih tehničnih parametrov, kar lahko pomeni težave za celoten projekt, ki je bil, na primer, financiran s krediti. »Investitorji bi morali pri takih projektih predvideti tudi rešitve v primeru pomanjkanja sončnih dni. Na primer, od 365 dni imamo sončnih 280 dni in če jih je po končani investiciji le še 250, imamo 30 dni primanjkljaja. In mesec dni primanjkljaja predstavlja dvanajstino letnega prihodka, ki ga je treba nadomestiti. In to se lahko nadomesti z zavarovanjem za čiste premoženjske škode, ko imaš škodo, čeprav ne pride do fizičnih poškodb na investiciji. Za zanimivo se je pri strankah pokazalo tudi zavarovanje za tako imenovani obratovalni zastoj, ko mora stranka dalj časa čakati na nov del namesto okvarjenega, saj ga proizvajalec nima na zalogi in ima zato izpad pri proizvodnji elektrike.« Investicijo je treba ustrezno zavarovati, da pozneje ne postane breme, pravi Damir Pelak.Na področju samooskrbnih skupnosti so tako v tujini tudi že zavarovali distributerja, ki je poskrbel za energetske rešitve celotnega mesta – tako so odjemalci prek distributerja dobili zavarovanje. »Rešitve imamo tako za investitorje kot za izvajalce. Energetskim družbam tako nudimo zavarovalne rešitve v primeru izrednih dogodkov, kar se je kot dobro izkazalo v času krize zaradi koronavirusa. Veliko ljudi, ki so vzeli večletni kredit za postavitev lastne solarne elektrarne, je izgubilo službo i niso mogli več odplačevati obrokov. In za take primere imamo možnost zavarovanja, ki predstavlja mesečno majhno plačilo ob plačilu elektrike, v primeru izrednih dogodkov pa lahko elektrodistributer za kupca pokrije obroke za prve tri mesece, s čimer pridobijo zaupanje svojih odjemalcev,« še pojasnjuje Damir Pelak.