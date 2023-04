Aprilsko vreme

Barometer je po definiciji naprava, ki meri zračni tlak. Slabo leto po volitvah Delova anketa Barometer kaže, da sta opozicijska SDS in vladno Gibanje Svoboda s 23-odstotno podporo skoraj izenačeni. Trend kaže na počasno rast podpore SDS, hkrati pa podpora GS počasi pada. Tudi trenda pri oceni vlade in državnega zbora sta podobna: počasi padata. Gibanje Svoboda je šlo na volitve z obljubo, da bo delovalo drugače od prejšnje vladajoče koalicije, politični program stranke pa je bil meglen. Glasovi so bili investirani predvsem v pričakovanje, da bo poslej drugače. Seveda je drugače, kar pa ne pomeni, da je nebo za vse brez oblačka.